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Rocamora inició la pretemporada con vistas a la Liga Argentina

Con la ilusión de una nueva etapa, el Club Rocamora dio el puntapié inicial a su pretemporada. El Rojo busca potenciar a sus juveniles.

1 de septiembre 2026 · 13:23hs
Rocamora inició la pretemporada con vistas a la Liga Argentina

Tomás de Rocamora dio comienzo a su pretemporada con vistas a la edición 2026/27 de la Liga Argentina de Básquetbol. Los dirigentes y el cuerpo técnico que encabeza Sebastián Amato le dieron la bienvenida al plantel que tiene renovaciones y caras nuevas.

El comienzo de la ilusión de Rocamora

En el comienzo de una nueva ilusión estuvo el presidente de la institución, Santiago Ariel Losada, y quien se hizo cargo de la palabra fue el dirigente Gaspar Etcheverry; uno de los integrantes del Área de básquet profesional del club.

Los Ciudadanos pagarán 145 millones de euros por el pase de Enzo Fernández. A River le quedarán alrededor de cinco millones.

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En su segundo ciclo como DT de San Lorenzo, Gorosito sumó dos victorias, un empate y cuatro derrotas en el Clausura. Además quedó eliminado de la Copa Argentina.

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La alocución fue sencilla pero el directivo se encargó de remarcar que "estamos contentos y con mucha ilusión por esta nueva etapa que se inicia". Remarcó que el grupo de trabajo está feliz por el hecho de haber renovado a todo el cuerpo técnico, lo mismo por los chicos del club que continúan y los nuevos que suman.

"El objetivo será el de seguir creciendo, pero compitiendo y seguir formando a nuestros jugadores. Deseamos que los que se suman puedan desarrollarse individualmente para cumplir los objetivos grupales. Rocamora es un club formativo y los mayores pasan a ser el espejo de los más chicos; tanto en lo deportivo como en la conducta dentro como fuera de la cancha", manifestó antes de desearles mucha suerte.

La primera parte de la práctica inaugural consistió en una activación a cargo del preparador físico Santiago Rodríguez Perdomo, quien además realizó testeos de salto, velocidad y pliometría. Luego continuó una sección de fundamentos y lanzamientos con la asistente Laura González y una última parte a cargo de Sebastián Amato con transiciones tanto ofensivas como defensivas.

Al término, Sebastián Amato manifestó que "la verdad que estamos muy contentos con el equipo que armamos; creo que es un equipo que ayudará a potenciar a nuestros jugadores de inferiores".

El plantel del Rojo que competirá en la Liga Argentina

Para esta nueva campaña Rocamora renovó al interno marplatense Franco Maeso, incorporó al armador Juan Cruz Krapp, los perimetrales Lucas Latorre y Juan Cruz Scacchi y al pivote Jeremías Diotto. También renovó a Valentino Occhi, a los bases Tomás Losada y Pascual Santini, y con ellos a la mayoría de los Juveniles que ya estuvieron en la edición pasada.

El plantel continuará entrenando todos los días desde las 9.30 en el estadio Julio César Paccagnella. Primero será con un fuerte componente físico de preparación, propio de la pretemporada, y luego seguirán las instancias de básquet y lanzamientos.

Rocamora Liga Argentina pretemporada
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