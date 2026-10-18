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Atlético Paraná y Neuquen a la Tercera Ronda del Torneo Regional Amateur

El Gato empató 0 a 0 con Defensores de Pronunciamiento y el Pingüi venció 1 a 0 a Recreativo San Jorge de Villa Elisa para seguir en el Torneo Regional Amateur.

18 de octubre 2026 · 19:35hs
Atlético Paraná

Prensa Atlético Paraná

Atlético Paraná, un histórico de los certámenes de ascenso.
Neuquen es uno de los equipos que va por la sorpresa.

Prensa Neuquen

Neuquen es uno de los equipos que va por la sorpresa.

Dos representantes de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) continúan con vida en el Torneo Regional Amateur. Atlético Paraná y Neuquen avanzaron a la Tercera Ronda de la Región Litoral Sur del certamen organizado por el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En el partido de vuelta de la Segunda Ronda, el Gato hizo valer la ventaja que había sacado en la ida, cuando ganó 2-0 como visitante, y, en el estadio Pedro Mutio de Barrio San Martín, igualó sin goles ante su gente para eliminar a Defensores de Pronunciamiento.

Por su parte, tras el 1-1 conseguido en el primer juego en condición de visitante, el Pingüino se hizo fuerte en el estadio Luis Renaud del sur de la capital entrerriana para imponerse por 1 a 0 sobre Recreativo San Jorge de Villa Elisa. Franco Deboli le dio la victoria al equipo Aurirrojo con un preciso cabezazo a los 20 minutos de la primera etapa.

De esta manera, los equipos paranaenses se enfrentarán en la próxima instancia del certamen nacional. En el partido de ida, Atlético Paraná será local, mientras que la revancha será en cancha de Neuquen.

Otros partidos de la Región Litoral Sur

Colón de San Justo 2-Atlético San Jorge 1. Global 4-2

Juventud Unida de Gualeguaychú 4-Don Bosco 1. Global 8-3

Atlético Paraná 0-Defensores de Pronunciamiento 0. Global 2-0

Neuquen 1-Recreativo San Jorge de Villa Elisa 0. Global 2-1

Juventud de Esperanza 1-Studebaker de Villa Cañás 1. Global 3-1

Los Andes de Alcorta 2-Sanjustino 1. Global 2-2 (penales 7-8)

Comunicaciones de Concordia 1-Social y Deportivo Achirense 2. Global 2-5

A las 20.30: Ben Hur de Rafaela (1)-Cosmos de Santa Fe (1)

La Tercera Ronda del Torneo Regional Amateur

Achirense-Juventud Unida

Atlético Paraná-Neuquen

Ben Hur/Cosmos-Juventud

Colón-Sanjustino

Torneo Regional Amateur Atlético Paraná Neuquen Fútbol
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