Santa Elena ganó el Campeonato Entrerriano Femenino de Infantiles

Santa Elena derrotó en la final 66 a 49 a Pancho Ramírez y celebró en el Campeonato Entrerriano que se disputó en Concepción del Uruguay. La APBF fue tercero.

Santa Elena destronó a Pancho Ramírez en el Campeonato Entrerriano Femenino de Infantiles.

El seleccionado de la Asociación de Básquet de Santa Elena (ABSE) se consagró campeón del Campeonato Entrerriano Femenino de Infantiles , que se disputó en Concepción del Uruguay, tras vencer en la gran final a Pancho Ramírez por 66 a 49.

Las dirigidas por Alexis Milesi sellaron una campaña brillante con cuatro triunfos consecutivos, alcanzando una histórica consagración en el gimnasio Juan José Garro del Club Regatas Uruguay.

En la final, Isabella Castro Blanco fue la máxima anotadora con 22 puntos, mientras que Catalina Garnier aportó 15 unidades y 6 rebotes para sellar una gran actuación.

La APBF, al podio

En el encuentro por el tercer puesto, el elenco de la Asociación de Paraná (APBF) superó a Concordia por 78 a 48 y completó el podio del certamen.