Modifican los recorridos del transporte urbano y metropolitano por trabajos en calles La Paz y Corrientes.

Rigen cambios temporales en el recorrido del transporte urbano de pasajeros

La medida rige desde este lunes, de manera temporal, e incluye modificaciones en el recorrido de ocho líneas del servicio público. Además, se habilitaron paradas provisorias para el ascenso y descenso de pasajeros.

Debido a obras en la intersección de La Paz y Corrientes, la Municipalidad de Paraná informó que se implementarán cambios temporales en los trayectos de las líneas urbanas y metropolitanas del transporte de pasajeros en colectivos.

Líneas urbanas

- Líneas C y E (Ida): Circularán por La Paz, Salta, Nogoyá, Buenos Aires y Laprida, retomando luego, su recorrido habitual.

- Línea G (Vuelta) y Línea P2 (Ida): Transitarán por Salta, Nogoyá, Buenos Aires y Laprida, continuando posteriormente, por sus trazados habituales.

- Línea H1 (Ida): Circulará por Andrés Pazos, Salta, Nogoyá, Buenos Aires y Laprida, para luego retomar su recorrido habitual.

Foto: Archivo UNO

Líneas metropolitanas

- Líneas 15, 20 y 22 AN: Modificarán sus trayectos circulando por La Paz, Salta, Moreno, Córdoba, Alameda de la Federación, Carlos Gardel y Colón, para luego continuar por sus recorridos habituales.

Paradas provisórias

Durante la ejecución de las obras, se habilitarán paradas temporales para el ascenso y descenso de pasajeros en los siguientes puntos:

- Salta y La Paz

- Salta y Nogoyá

- Nogoyá y San Juan

- Nogoyá y San Martín

- Buenos Aires (frente al Museo Provincial de Bellas Artes)

Se recomienda a los usuarios de las distintas líneas que tomen las previsiones correspondientes y planifiquen sus desplazamientos con anticipación.