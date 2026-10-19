Uno Entre Rios | La Provincia | recorrido

Rigen cambios temporales en el recorrido del transporte urbano de pasajeros

Modifican los recorridos del transporte urbano y metropolitano por trabajos en calles La Paz y Corrientes.

19 de octubre 2026 · 13:34hs
Rigen cambios temporales en el recorrido del transporte urbano de pasajeros

Rigen cambios temporales en el recorrido del transporte urbano de pasajeros

La medida rige desde este lunes, de manera temporal, e incluye modificaciones en el recorrido de ocho líneas del servicio público. Además, se habilitaron paradas provisorias para el ascenso y descenso de pasajeros.

Debido a obras en la intersección de La Paz y Corrientes, la Municipalidad de Paraná informó que se implementarán cambios temporales en los trayectos de las líneas urbanas y metropolitanas del transporte de pasajeros en colectivos.

Líneas urbanas

- Líneas C y E (Ida): Circularán por La Paz, Salta, Nogoyá, Buenos Aires y Laprida, retomando luego, su recorrido habitual.

- Línea G (Vuelta) y Línea P2 (Ida): Transitarán por Salta, Nogoyá, Buenos Aires y Laprida, continuando posteriormente, por sus trazados habituales.

- Línea H1 (Ida): Circulará por Andrés Pazos, Salta, Nogoyá, Buenos Aires y Laprida, para luego retomar su recorrido habitual.

Líneas metropolitanas

- Líneas 15, 20 y 22 AN: Modificarán sus trayectos circulando por La Paz, Salta, Moreno, Córdoba, Alameda de la Federación, Carlos Gardel y Colón, para luego continuar por sus recorridos habituales.

Paradas provisórias

Durante la ejecución de las obras, se habilitarán paradas temporales para el ascenso y descenso de pasajeros en los siguientes puntos:

- Salta y La Paz

- Salta y Nogoyá

- Nogoyá y San Juan

- Nogoyá y San Martín

- Buenos Aires (frente al Museo Provincial de Bellas Artes)

Se recomienda a los usuarios de las distintas líneas que tomen las previsiones correspondientes y planifiquen sus desplazamientos con anticipación.

recorrido Transporte línea
Noticias relacionadas
En Paraná, el Thompson abrió sus playas. 

Paraná: el Thompson abrió sus playas mientras se mira de reojo al río por la creciente

una muestra recorre la historia del periodismo agropecuario en entre rios

Una muestra recorre la historia del periodismo agropecuario en Entre Ríos

el premio provincial de la pieza unica artesanal ya tiene sus ganadores

El Premio Provincial de la Pieza Única Artesanal ya tiene sus ganadores

gualeguaychu: dos jovenes corrian una picada en el puerto y uno choco contra una baranda

Gualeguaychú: dos jóvenes corrían una picada en el puerto y uno chocó contra una baranda

Ver comentarios

Lo último

El Certamen Literario Municipal de Gualeguaychú ya tiene sus obras ganadoras

El Certamen Literario Municipal de Gualeguaychú ya tiene sus obras ganadoras

Cómo es que muchos argentinos están prestando atención a la diversificación de sus activos

Cómo es que muchos argentinos están prestando atención a la diversificación de sus activos

El talento local tuvo su lugar en el Festival Arte Joven

El talento local tuvo su lugar en el Festival Arte Joven

Ultimo Momento
El Certamen Literario Municipal de Gualeguaychú ya tiene sus obras ganadoras

El Certamen Literario Municipal de Gualeguaychú ya tiene sus obras ganadoras

Cómo es que muchos argentinos están prestando atención a la diversificación de sus activos

Cómo es que muchos argentinos están prestando atención a la diversificación de sus activos

El talento local tuvo su lugar en el Festival Arte Joven

El talento local tuvo su lugar en el Festival Arte Joven

El papa León XIV continúa su recuperación y el miércoles retomará las audiencias con los fieles

El papa León XIV continúa su recuperación y el miércoles retomará las audiencias con los fieles

India Ortega habló de la separación de su padre y Julieta Prandi: Nunca lo vi tan triste

India Ortega habló de la separación de su padre y Julieta Prandi: "Nunca lo vi tan triste"

Policiales
Prefectura dispuso la reinscripción obligatoria de embarcaciones menores

Prefectura dispuso la reinscripción obligatoria de embarcaciones menores

Violento episodio en el barrio Anacleto Medina con dos heridos

Violento episodio en el barrio Anacleto Medina con dos heridos

Exigimos justicia: el desgarrador testimonio de la pareja del joven que murió tras ser chocado en la Ruta 135

"Exigimos justicia": el desgarrador testimonio de la pareja del joven que murió tras ser chocado en la Ruta 135

Encontraron a la adolescente buscada y hay un detenido

Encontraron a la adolescente buscada y hay un detenido

Femicidio: Victoria se movilizará para exigir justicia por Fabiana Bruselario

Femicidio: Victoria se movilizará para exigir justicia por Fabiana Bruselario

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
El Certamen Literario Municipal de Gualeguaychú ya tiene sus obras ganadoras

El Certamen Literario Municipal de Gualeguaychú ya tiene sus obras ganadoras

El talento local tuvo su lugar en el Festival Arte Joven

El talento local tuvo su lugar en el Festival Arte Joven

Paraná: el Thompson abrió sus playas mientras se mira de reojo al río por la creciente

Paraná: el Thompson abrió sus playas mientras se mira de reojo al río por la creciente

Una muestra recorre la historia del periodismo agropecuario en Entre Ríos

Una muestra recorre la historia del periodismo agropecuario en Entre Ríos

El Premio Provincial de la Pieza Única Artesanal ya tiene sus ganadores

El Premio Provincial de la Pieza Única Artesanal ya tiene sus ganadores

Dejanos tu comentario