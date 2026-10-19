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Gualeguaychú: dos jóvenes corrían una picada en el puerto y uno chocó contra una baranda

Los conductores tienen 19 años y habían consumido alcohol. Ninguno resultó herido, pero el auto que chocó quedó destrozado. Ocurrió en Gualeguaychú.

19 de octubre 2026 · 13:30hs
Gualeguaychú: dos jóvenes corrían una picada en el puerto y uno chocó contra una baranda

Durante la madrugada, la zona del puerto de Gualeguaychú fue escenario de un peligroso episodio cuando dos jóvenes de 19 años corrían una picada automovilística. En medio de la maniobra, uno de los conductores perdió el control de su vehículo y colisionó contra una baranda de contención, quedando a tan solo unos metros de caer al río.

El automóvil que protagonizó el choque fue un Fiat Uno, cuyo conductor registró 2,31 gramos de alcohol por litro de sangre en el control de alcoholemia posterior. El otro vehículo involucrado en la carrera, un Volkswagen Gol, era guiado por el segundo joven, quien también dio positivo en la prueba con 0,56 g/l de alcohol en sangre. A pesar de la violencia del episodio, ambos resultaron ilesos.

El hecho fue confirmado por el secretario de la Agencia de Seguridad de la Municipalidad, Esteban Izaguirre. "Tuvo suerte, la verdad, porque no cayó al río. Si no, estaríamos hablando de otra cosa", advirtió el funcionario sobre la gravedad del siniestro. Asimismo, manifestó su preocupación por la recurrencia de estos hechos durante las madrugadas del fin de semana e hizo un llamado a la reflexión familiar: "El alcohol no deja de ser un protagonista lamentable de la madrugada. Digo esto para que estemos atentos con nuestros gurises", publicó radio Máxima.

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Gualeguaychú: dos jóvenes corrían una picada en el puerto y uno chocó contra una baranda

Reparaciones de urgencia y sanciones ejemplares

El choque provocó serios destrozos en una de las barandas del puerto, por lo que la Municipalidad debió poner en marcha trabajos de reparación urgentes. La pronta intervención busca garantizar que el sector se encuentre en óptimas condiciones ante la inminente realización del Mundial de Canotaje en Gualeguaychú.

Izaguirre aclaró que el conductor del Fiat Uno deberá hacerse cargo íntegramente del costo de los arreglos y afrontar una sanción económica sumamente elevada, motivada por el alto nivel de alcohol detectado. Finalmente, el funcionario valoró la actitud del padre del joven involucrado, quien se mostró dispuesto a colaborar con el Municipio en lo que sea necesario

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Gualeguaychú jóvenes Puerto
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