Leonardo Morales "Fue el encuentro más difícil que jugué"

Leo es el embajador de uno de los centros turísticos de la costa del Paraná. Alumnos de la escuela Nº 90 de Colonia Nueva disfrutaron de la charla que Morales mantuvo en la tarde del lunes, en su segundo día de vacaciones. “Trato de darles consejos porque a ellos les hace bien”, remarcó.

En la Villa todo es relax. Se alejó del ritmo vertiginoso en el que vive a diario durante todo el año. El ritmo de vida es más pausado. Por eso no duda en retornar al pueblo que lo vio nacer cuando goza del período de licencia.

Durante todo el año el defensor con pasado en Belgrano, Atlético Paraná y Patronato sufrió la presión de competir por la permanencia en la Liga Profesional. Sufrió hasta el último segundo. Los temores estuvieron presentes, pero Leo goza de una virtud: el optimismo. Reforzó esta característica en una estrategia ideada entre cuerpo técnico y miembros de la utilería del Lobo en la previa del desempate que el conjunto platense disputó el viernes en Rosario ante Colón de Santa Fe.

Morales Gimnasia La Plata.jpg Prensa Gimnasia La Plata

“Los utileros ubicaron fotos en el vestuario de nosotros cuando éramos chicos con frases motivacionales como “nunca olvides tu camino”. Quizás quien no es tan positivo le puede restar importancia, pero en mi caso a esa frase la leía entre cinco y diez veces antes de salir a la cancha. Me acordé de cada paso que di para llegar a Primera División. Usé esa frase a favor para motivarme y salir con más ganas a jugar el partido”, confesó el capitán de Gimnasia La Plata, en diálogo con Ovación.

Haber asegurado la plaza de Gimnasia en la Liga Profesional le permite a Morales realizar un balance de lo vivido en 2023. “En lo personal me sentí bien, fue un buen año, pero en lo colectivo fue muy duro”, sintetizó, a modo de introducción. “En la primera etapa del año lo afrontamos con muchos chicos del club. Era un desafío muy lindo y duro que en su momento salió bien. Después en la segunda parte de la temporada se nos complicó, más allá de que se sumaron jugadores de jerarquía. Hubo partidos que se nos escaparon de la mano. Esto nos llevó a jugar un desempate”, revivió.

El cotejo ante Colón era decisivo. Era de esas historias donde no existe un mañana. El triunfo significaba un desahogo enorme. La derrota era la condena a retroceder un nivel. “Fue el partido más duro que me tocó jugar en mi carrera”, describió el capitán del Lobo.

“Nos habíamos preparado para zafar del descenso contra Banfield porque nos alcanzaba con sumar un punto, pero perdimos”, lamentó. “La semana fue eterna, no pasaban más las horas. Se me cruzaron muchas cosas por la cabeza. Reviví el camino que transité, lo que me costó llegar a Primera División y en 90 minutos podía perder todo. No sabía qué podía pasar si llegábamos a descender”, narró.

Morales Gimnasia.jpg La emoción de Leonardo Morales luego de la victoria en el desempate por la permanencia. Prensa Gimnasia La Plata

A ese pensamiento se sumó el dulce presente que está viviendo Estudiantes, el clásico rival de Gimnasia, que disputará la final de la Copa Argentina. “Todo afecta”, subrayó. “Lo que más lástima me daba era la gente de Gimnasia, porque es de las hinchadas más fieles que he conocido. A pesar de que no se dan los resultados siempre llenan la cancha. Particularmente me quieren muchísimo y es como quería retribuirle el cariño que me brindaron, dejando a Gimnasia en Primera División”, amplió.

Competir todo el año con la soga al cuello fue un obstáculo que Morales logró sortear. “Fue difícil convivir con la presión, y más en lo personal, porque fui el capitán y referente, eso es una presión extra”, catalogó. “Si nos íbamos al descenso el que quedaba más marcado era el capitán. Sabíamos que nos jugábamos la historia del club. Si descendíamos como está el campeonato de la Primera Nacional iba a ser muy difícil volver pronto”, completó la idea.

Esa presión la transformó en una fuente de motivación. Esta postura le permitió celebrar sobre el final. “Siempre intento ser positivo. De las cosas malas trato de obtener buenas cosas. No quiero volver a pasar por esta situación porque fue muy desgastante. Por eso cuando el árbitro decretó el final nos quebramos con muchos de mis compañeros. Era mucha la presión que teníamos”, reiteró.

La tensión se desvaneció. Ahora todo es tranquilidad. En su pueblo Morales busca enfriar la cabeza y estar en contacto con su círculo cercano.“Disfruto del pueblo y de los amigos. Debería estar descansando, pero ayer (por el lunes) retomé el gimnasio. A la tarde (por ayer) voy a visitar a amigos con los que quedé en reunirme. De a poquito iré a visitarlos a todos. Había evaluado realizar un viaje, pero después cambié de opinión. Prefiero que los abuelos disfruten del nieto. Con eso soy feliz”, cerró.