Leandro Paredes bancó a Úbeda como DT de Boca y lo comparó con Scaloni

El capitán de Boca le dio un espaldarazo importante al Sifón en medio de los rumores sobre su futuro en 2026, afirmó que "está llevando el grupo adelante".

12 de noviembre 2025 · 17:29hs
Mientras en Boca empezó a merodear la posibilidad de que Claudio Úbeda continúe como entrenador en 2026, o al menos que está en carrera como candidato, la voz más influyente del plantel le dio un espaldarazo clave pensando a futuro: Leandro Paredes. "Estamos felices porque lo está haciendo muy bien", sentenció el capitán del Xeneize.

Entre los temas más resonantes que tocó el volante campeón del mundo en el entrenamiento abierto a la prensa en Ezeiza, estuvo justamente el referido al presente del equipo bajo la conducción del Sifón, quien quedó a cargo como sucesor de Miguel Ángel Russo tras su doloroso fallecimiento el 9 de octubre pasado.

Y Paredes, con ese rol de líder que asumió ni bien se volvió a poner la camiseta azul y oro en el segundo semestre, tomó postura, bancó a fondo a Úbeda y hasta trazó un paralelismo con Lionel Scaloni: "Está llevando un grupo adelante, un grupo de personas también, porque es muy cercano al jugador. Tenemos una relación parecida a la de Lionel, y ojalá los resultados sean parecidos a los que tuvimos en la Selección".

Pero semejante elogio para el inexperimentado entrenador, que viene levantando a este Boca y ya lo metió en la Copa Libertadores, no terminó ahí: el mediocampista de 31 años fue más allá y profundizó esa comparación también en el plano futbolístico. "Es algo muy parecido a lo que nos pide Lionel en la Selección, porque nos pide que juguemos, que seamos nosotros y, a la hora de perder la pelota, ponerse el overol y trabajar, recuperar", agregó.

Con apoyo del plantel, la banca de la dirigencia y la espalda que le dieron los últimos triunfos, Úbeda pasó de un interino a ser el principal candidato para dirigir a Boca en su regreso a la Copa Libertadores en 2026. Aunque en el club optan por la cautela, lo cierto es que puertas adentro se baraja con fuerza la posibilidad de ofrecerle una renovación de contrato. Y ahora más que nunca, tras las declaraciones de Paredes.

Qué se sabe de la chance de que Úbeda sea el DT de Boca en 2026

La dirigencia está muy conforme con cómo Úbeda asumió el liderazgo del equipo tras la muerte de Russo, acompañado de Juvenal Rodríguez como mano derecha, y con la manera en la que lleva el día a día. Su forma de trabajo, alineada y en continuidad con la semilla que sembró Miguelo, es muy valorada en La Ribera, incluso por los propios jugadores.

Una vez llegado fines de diciembre, evaluación del ciclo mediante, Riquelme tomará una determinación: darle continuidad al proyecto con Úbeda o buscar un nuevo DT. La posibilidad existe, Úbeda está en carrera.

