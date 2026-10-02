Por cuestiones de salud, renunció el intendente de Aldea María Luisa

El intendente de Aldea María Luisa,Luis Pablo Schonfeld, renunció este jueves a su cargo. Estuvo 6 años y 9 meses de gestión

Luis Pablo Schonfeld renunció al cargo de presidente municipal de Aldea María Luisa , en el departamento Paraná. La novedad se conoció a través de una nota que presentó este jueves 1° en el Concejo Deliberante local. Elisabeth María Celeste Pando tomará su cargo.

Las razones que esgrimió en su nota dirigida al Cuerpo Deliberativo se relacionan con “cuestiones de índole personal y el estado de salud actual que me afecta, y que me impiden desempeñar mis funciones con la dedicación, plenitud y exigencia física e institucional que la conducción del Departamento Ejecutivo Municipal, demanda”.

En su renuncia, Schonfeld destinó dos párrafos finales para agradecer a todo el personal que lo acompañó en estos 6 años y 9 meses de gestión, como así también a los integrantes del Concejo Deliberante.

También, expresa “su profundo deseo de finalización de una Gran Gestión y prosperidad para todo el pueblo de Aldea María Luisa”.

En la misma sesión de la víspera, el Concejo Deliberante de Aldea María Luisa designó presidenta municipal a la señora Elisabeth María Celeste Pando para completar el período que deja Schonfeld, hasta diciembre de 2027. Pando renunció a la presidencia del Concejo Deliberante.