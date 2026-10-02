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Por cuestiones de salud, renunció el intendente de Aldea María Luisa

El intendente de Aldea María Luisa,Luis Pablo Schonfeld, renunció este jueves a su cargo. Estuvo 6 años y 9 meses de gestión

2 de octubre 2026 · 14:27hs
Por cuestiones de salud

Por cuestiones de salud, renunció el intendente de Aldea María Luisa

Luis Pablo Schonfeld renunció al cargo de presidente municipal de Aldea María Luisa, en el departamento Paraná. La novedad se conoció a través de una nota que presentó este jueves 1° en el Concejo Deliberante local. Elisabeth María Celeste Pando tomará su cargo.

Descargo

Las razones que esgrimió en su nota dirigida al Cuerpo Deliberativo se relacionan con “cuestiones de índole personal y el estado de salud actual que me afecta, y que me impiden desempeñar mis funciones con la dedicación, plenitud y exigencia física e institucional que la conducción del Departamento Ejecutivo Municipal, demanda”.

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En su renuncia, Schonfeld destinó dos párrafos finales para agradecer a todo el personal que lo acompañó en estos 6 años y 9 meses de gestión, como así también a los integrantes del Concejo Deliberante.

También, expresa “su profundo deseo de finalización de una Gran Gestión y prosperidad para todo el pueblo de Aldea María Luisa”.

En la misma sesión de la víspera, el Concejo Deliberante de Aldea María Luisa designó presidenta municipal a la señora Elisabeth María Celeste Pando para completar el período que deja Schonfeld, hasta diciembre de 2027. Pando renunció a la presidencia del Concejo Deliberante.

María Luisa Intendente renuncia descargo
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