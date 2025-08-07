Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister, nominados al balón de oro

Los futbolista del seleccionado argentino Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister fueron preseleccionados en la nómina que organiza la revista France Footbal.

Los argentinos Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, fueron preseleccionados para el Balón de Oro 2025. La ceremonia se realizará el 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet, en pleno centro de París. Este año, la ceremonia se hizo un mes antes de lo que suele ser tradicionalmente, ya que las entregas anteriores se realizaron a finales de octubre.

La revista France Footbal anunció la lista de nominados tras una evaluación sustentada en criterios exigentes. Para elegir a los ganadores del Balón de Oro, France Football convoca a un jurado compuesto por 100 periodistas en la categoría masculina y 50 en la femenina. Los periodistas representan a los países mejor posicionados en el ranking FIFA.

El sistema de votación exige que cada jurado seleccione un top 10, asignando un puntaje de acuerdo con la posición de cada futbolista seleccionado. El jugador o jugadora que suma la mayor cantidad de puntos recibe el Balón de Oro.

El proceso de selección prioriza tres aspectos jerarquizados. El primero es el rendimiento individual y la capacidad para destacar con actuaciones determinantes. El segundo lo conforman el trabajo en equipo y los trofeos obtenidos a lo largo de la temporada. Como tercer elemento, se valora la clase y el juego limpio dentro de la cancha. El período considerado abarca desde julio de 2024 hasta junio de 2025, en concordancia con el calendario del fútbol europeo.

Los nominados al Balón de Oro masculino

Alexis Mac Allister (Liverpool - Argentina)

Lautaro Martínez (Inter Milan - Argentina)

Ousmane Dembélé (París Saint Germain - Francia)

Gianluigi Donnarumma (París Saint Germain - Italia)

Jude Bellingham (Real Madrid - Inglaterra)

Désiré Doué (París Saint Germain - Francia)

Denzel Dumfries (Inter Milan - Países Bajos)

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund - Guinea)

Erling Haaland (Manchester City - Noruega)

Viktor Gyökeres (Sporting Lisboa y Arsenal - Suecia)

Achraf Hakimi (París Saint Germain - Marruecos)

Harry Kane (Bayern Münich - Inglaterra)

Scott McTominay (Napoli - Escocia)

Kylian Mbappe (Real Madrid - Francia)

Nuno Mendes (París Saint Germain - Portugal)

Joao Neves (París Saint Germain - Portugal)

Pedri (FC Barcelona - España)

Cole Palmer (Chelsea - Inglaterra)

Michael Olisé (Bayern Múnich - Francia)

Raphinha (FC Barcelona - Brasil)

Declan Rice (Arsenal - Inglaterra)

Fabián Ruiz (París Saint Germain - España)

Virgil Van Dijk (Liverpool - Países Bajos)

Vinicius Jr. (Real Madrid - Brasil)

Mohamed Salah (Liverpool - Egipto)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen y Liverpool - Alemania)

Vitinha (París Saint Germain - Portugal)

Lamine Yamal (FC Barcelona - España)

Robert Lewandowski (FC Barcelona - Polonia)

Khvicha Kvaratskhelia (París Saint Germain – Georgia).

Leo Messi, el máximo ganador del balón de oro

Desde el inicio de la premiación en 1956, el Balón de Oro se consolidó como el mayor reconocimiento individual del fútbol mundial. Lionel Messi es el máximo ganador, con ocho galardones, conseguidos en los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.

El argentino también cuenta con cinco segundos puestos y un tercer lugar. Cristiano Ronaldo, por su parte, obtuvo cinco estatuillas (2008, 2013, 2014, 2016 y 2017). En el tercer escalón se encuentran Michel Platini, Johan Cruyff y Marco van Basten con tres Balones de Oro cada uno.