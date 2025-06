Lautaro Cipriani, convocado a Argentina XV: "A nivel personal, fue una gran temporada"

Recientemente, fue convocado al plantel de Argentina XV, junto con otros dos paranaenses: Bruno Heit y Franco Rossetto, ambos del Club Atlético Estudiantes. Además, formó parte del equipo ideal del Super Rugby Américas 2025 y estuvo muy cerca de convertirse en el tryman del torneo, título que finalmente perdió por un solo try.

Del Super Rugby Américas a Argentina XV: Lautaro Cipriani celebra una temporada inolvidable

Por otro lado, Argentina XV tiene por delante dos compromisos internacionales decisivos durante la ventana de julio, fundamentales para evaluar el rendimiento de un plantel renovado. Bajo la conducción de Álvaro Galindo, el seleccionado debutará el sábado 5 de julio enfrentando a Brasil en San Pablo, un rival conocido que permitirá poner a prueba las variantes tácticas y el ritmo de juego.

El segundo partido será el viernes 18 de julio, cuando Argentina XV reciba a Rumania en la cancha del Club Atlético San Isidro (CASI). Este encuentro aportará experiencia internacional frente a un estilo europeo, en un contexto local que facilitará la integración del equipo. Ambos encuentros serán transmitidos por ESPN a través de Disney+.

Estas fechas serán la base para preparar la temporada, combinando la juventud emergente con jugadores con experiencia en torneos internacionales, con el objetivo de armar un seleccionado competitivo para futuros desafíos.

Además, en noviembre el equipo realizará una gira europea, enfrentando a dos clubes de élite: Munster de Irlanda, el sábado 1, y Bristol de Inglaterra, el viernes 7. Estos partidos serán vitales para que Argentina XV adquiera experiencia en escenarios de alta exigencia y frente a estilos de juego diversos, fortaleciendo el proceso formativo del equipo.

En una entrevista con el programa radial Kickoff, transmitido por Radio La Red Paraná y conducido por Roni Amore, Lautaro se mostró sincero sobre su presente y los desafíos que debió enfrentar.

Sobre el año sin el título esperado, expresó: "Fue un año con muchos altibajos. El deporte te impulsa con muchas motivaciones, pero no pudimos coronarlo con la victoria en la final. A nivel personal, fue una gran temporada".

Acerca de no haber conseguido ser el tryman del torneo, comentó: "Lo busqué hasta el final. Como wing, uno siempre se propone ser el tryman del campeonato. Este año estuve muy cerca, pero por un solo try no pude quedarme con ese título".

En cuanto a los obstáculos que enfrentó por su estatura, reflexionó: "Para mí, Diego Albanese es un referente, como lo es para todos los jugadores de mi estatura en el mundo. Cuando uno ve un partido, va a buscar al 'enano' para ver cómo se destaca en su puesto. A medida que vas creciendo, tenés amigos más grandes, empezás a ver cómo los llaman a las academias, cómo algunos quedan seleccionados, y vos no. Te frustrás, porque no creciste todavía, seguís siendo el más chico. Escuchás que te dicen: 'Sos muy bueno, tenés talento, tenés locura, pero sos muy chiquito'".

Y cerró con una mirada honesta sobre sus comienzos: "Cuando tenía 15 o 16 años, era el momento en que más soñaba con jugar para Los Pumas. Veía que convocaban a jugadores enormes y a mí no me llamaban. Ahí uno empieza a aceptar que es 'enano'. Pero todo cambió después de la pandemia, cuando entrenábamos como podíamos en el Cedar. Me avisaron que iban a hacer una Interacademia, justo cuando se dio un recambio de jugadores en el Pladar, y a partir de ahí todo fue una seguidilla".