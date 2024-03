Laura Ríos: "Es un logro muy grande en mi carrera"

La paranaense Laura Ríos dialogó con UNO sobre la firma de su primer contrato profesional con Newell’s Old Boys y la actualidad de la institución rosarina.

En los primeros días del mes, la paranaense Laura Ríos firmó su primer contrato profesional con Newell’s Old Boys. Sin dudas, un logro al esfuerzo y la perseverancia. A su vez, la defensora se encuentra en la última etapa de la recuperación de su lesión.

Laura Ríos puso la firma

La palabra de la futbolista

Ante esto, UNO dialogó con Laura y le consultó sobre este logro en su carrera, los cambios que notó desde la llegada a Primera División y la recuperación de su lesión. Además, destacó la actualidad de la Lepra y los objetivos a cumplir.

—¿Cómo viviste la firma de tu primer contrato profesional?

—La verdad que ha sido muy emocionante y gratificante. En principio, lo viví muy tranquila. Pero el entorno te hace dar cuenta del valor de lo que estás haciendo y concretando. Sin lugar a dudas, es un logro muy grande en mi carrera y no tiene que ver solamente conmigo, sino, también con mucha gente que me ayudó y apoyó en todo este proceso.

—¿Qué cambios futbolísticos notaste desde la llegada a Primera División?

—Los que más se pueden evidenciar son el ritmo y la velocidad con la que se juega. Aunque hay partidos que son muy parecidos a la categoría en la que ya jugamos. Pero sin lugar a dudas, hay equipos que juegan a otro ritmo. El haber incorporado nuevas compañeras ayuda a levantar el nivel y ponernos en igualdad de condiciones con el resto de los equipos.

—Respecto a tu lesión, ¿ya pudiste dejarla atrás?

—El alta ya está dado. Ahora estoy en proceso de volver al 100%, aunque me está costando por diferentes factores. Pero sin lugar a dudas, estoy enfocada en poder regresar a ese nivel, estar a la altura de mis compañeras y ser una opción más para el entrenador. Es difícil dejar atrás una lesión y de semejante envergadura. Pero de a poco lo estoy logrando.

—Comenzaron el torneo de la mejor manera, ¿cómo ves al equipo?

—Lo veo muy bien. Me genera confianza y empezamos de gran manera. La verdad que para ser un equipo recién ascendido y con los rivales que nos hemos enfrentado, estamos dejado una muy buena imagen. Pero considero que hay que seguir trabajando y puliendo muchas cuestiones, porque se vienen otros aún más duros y si dejamos pequeños márgenes librados al azar, el rival nos lo va a hacer sentir. Así que, sin lugar a dudas, estamos bien encaminadas. Pero hay que seguir trabajando muchísimo.

—Más allá del gran nivel competitivo, ¿se permiten soñar con el campeonato?

—Todos te dicen y uno también comprende que estar en Newell’s Old Boys te obliga a siempre pensar en lo más alto. Uno se permite soñar, en principio, con hacer un buen campeonato y empezar así, es soñar. Si mantenemos el nivel, los resultados y demás, me permito todo. En el fútbol pasa de todo y en el femenino, aún más. Así que me permito soñar y buscar siempre lo mejor.

—¿Qué objetivos personales y grupales te propusiste en este 2024?

—Obtener buenos resultados, mantener el nivel, un estilo de juego y si todo eso se va dando, creo que el objetivo mayor, que es pelear un campeonato, se va a dar indefectiblemente. En cuanto a los objetivos personales, sin lugar a dudas es poder volver a estar al 100%, del que todavía estoy un poco lejos. Quiero ser una herramienta más en este equipo. Además, tiene un club que está acompañando firmemente y un grupo de jugadoras que tiene las ideas muy claras para lograr los mejores resultados.