Las Yaguaretés se clasificaron al SVNS 2 en Dubái

Las Yaguaretés ascendieron a la segunda división del Circuito Mundial de Seven al imponerse en las semifinales sobre República Checa.

18 de enero 2026 · 17:52hs
Con presencia entrerriana, Las Yaguaretés cumplieron con su objetivo.

Las Yaguaretés lograron la clasificación al SVNS 2 tras conseguir el subcampeonato en el Seven de Dubái. A pesar de haber caído en la final ante Sudáfrica por 12-5, la Selección Argentina femenina aseguró ascenso a la segunda división del SVNS Series tras haberle ganado a República Checa (22-12) en las semifinales.

De esta manera, disputará tres torneos en el SVNS 2 con la enorme ilusión de finalizar entre las cuatro mejores de la tabla general y así clasificar a las tres etapas del World Championship. El SVNS 2 se disputará en Nairobi, Kenia (14 y 15 de febrero), Montevideo, Uruguay (21 y 22 de marzo) y San Pablo, Brasil (28 y 29 de marzo). En dicha categoría esperan Brasil, China, España y Kenia.

Las Yaguaretés fueron contundentes en ataque y duras en defensa.

Las Yaguaretés están en semifinales del Circuito Mundial de Sevens

Las Yaguaretés se medirán en el Grupo B con Samoa, Polonia y Colombia.

Con presencia entrerriana, Las Yaguaretés debutan en el Circuito Mundial de Sevens

Por las semifinales del certamen, Las Yaguaretés, con la villaguayense Antonella Reding y la concordiense Paula Pedrozo (capitana), vencieron 22-12 a República Checa. El seleccionado nacional arrancó el encuentro con un try en contra en la primera jugada del partido. Sin embargo, Argentina reaccionó y alcanzó el ingoal rival por duplicado. En primera instancia Cristal Escalante y luego Sofía González anotaron los dos tries argentinos en la primera mitad para llevar el marcador 10-7 al entretiempo. En el complemento, Escalante golpeó nuevamente al minuto y estiró ventajas 15-7. Cuando parecía que el seleccionado checo metía presión tras un nuevo try, Antonella Reding apoyó su conquista a falta de dos minutos junto con la conversión de González, sellaron el resultado 22-12 y la clasificación a la final y al SVNS 2.

Las Yaguaretés terminaron como subcampeonas

La gran final de Dubái enfrentó a las dos selecciones clasificadas al SVNS 2. Argentina y Sudáfrica. En un primer tiempo de estudio, María Taladrid rompió la línea sudafricana y anotó el primer try del encuentro, y único de la primera mitad la cual finalizó 5-0. En la segunda parte, el conjunto africano sobrepuso su juego y llegó al empate a los dos minutos del complemento. A falta de un minuto para el final, Reding recibió una tarjeta amarilla y Sudáfrica aprovechó la jugadora de más para sumar siete puntos que resultaron definitorios para el partido. Victoria sudafricana por 12-5.

