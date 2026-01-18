Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña debutaron con un triunfo en el Abierto de Australia

Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña avanzaron a la Segunda Ronda del Grand Slam al vencer al serbio Miomir Kecmanovic y el estadounidense Patrick Kypson.

El tenista argentino número 62 del mundo, Tomás Etcheverry , derrotó al serbio Miomir Kecmanovic en el marco de la primera ronda del Abierto de Australia 2026. En un partido que duró tres horas y 57 minutos, el platense venció por 6-2, 3-6, 4-6, 6-3 y 6-4, al número 60 del Ranking ATP.

Etcheverry en la próxima ronda del primer Grand Slam de la temporada enfrentará al británico Arthur Fery.

Los argentinos conocen a sus rivales en el Abierto de Australia

Por su parte, el número 68 del mundo, el marplatense Francisco Comesaña, derrotó al estadounidense Patrick Kypson (116°) en un partido que duró aproximadamente tres horas, con un resultado de 6-2, 6-3, 3-6 y 6-3.

Quien no corrió con la misma fortuna que Etcheverry y Comesaña fue el bonaerense Camilo Ugo Carabelli que perdió 6(5)-7, 1-6 y 2-6 con el húngaro Marton Fucsovics.