Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña debutaron con un triunfo en el Abierto de Australia

Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña avanzaron a la Segunda Ronda del Grand Slam al vencer al serbio Miomir Kecmanovic y el estadounidense Patrick Kypson.

18 de enero 2026 · 16:42hs
Tomás Etcheverry se impuso en casi cuatro horas.

Tomás Etcheverry se impuso en casi cuatro horas.

El tenista argentino número 62 del mundo, Tomás Etcheverry, derrotó al serbio Miomir Kecmanovic en el marco de la primera ronda del Abierto de Australia 2026. En un partido que duró tres horas y 57 minutos, el platense venció por 6-2, 3-6, 4-6, 6-3 y 6-4, al número 60 del Ranking ATP.

Etcheverry en la próxima ronda del primer Grand Slam de la temporada enfrentará al británico Arthur Fery.

Por su parte, el número 68 del mundo, el marplatense Francisco Comesaña, derrotó al estadounidense Patrick Kypson (116°) en un partido que duró aproximadamente tres horas, con un resultado de 6-2, 6-3, 3-6 y 6-3.

Quien no corrió con la misma fortuna que Etcheverry y Comesaña fue el bonaerense Camilo Ugo Carabelli que perdió 6(5)-7, 1-6 y 2-6 con el húngaro Marton Fucsovics.

Tomás Etcheverry Abierto de Australia Grand Slam Tenis
