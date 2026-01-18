Floja respuesta de Dibu Martínez en la caída del Aston Villa El Dibu Martínez cometió un error que derivó en el gol de Thierno Barry, para la victoria del Everton en Villa Park. 18 de enero 2026 · 17:16hs

El Dibu Martínez dio un evitable rebote que a su equipo le costó caro.

Este domingo, Aston Villa cayó 1-0 ante Everton en Villa Park por la fecha 22 de la Premier League. Emiliano Dibu Martínez fue protagonista del encuentro, pero no por un hecho positivo, sino que cometió una floja respuesta que derivó en el único gol del partido.

A los 13 minutos del segundo tiempo, Ezri Konsa recuperó una pelota en el fondo y se la pasó a su compañero de zaga central Pau Torres. Sin embargo, el español midió mal el pique, la pelota rebotó en la tibia y le dejó la pelota a Dwight McNeil, quien tiró a colocar. El marplatense atajó el remate, pero brindó un mal rechace que le quedó a Thierno Barry y sacudió la red.

Los dirigidos por Unai Emery perdieron una oportunidad de oro, tanto para superar al Manchester City, que cayó en el derbi de la ciudad ante el United, como para acercarse al Arsenal, que igualó sin goles frente al Nottingham Forest. La floja respuesta del Dibu Martínez Embed ¡ERROR EN EL FONDO VILLANO Y GOL DE EVERTON! Barry aprovechó el rebote de Dibu Martínez y definió con mucha calidad para el 1-0 ante Aston Villa.



