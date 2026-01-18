Uno Entre Rios | Ovación | Dibu Martínez

Floja respuesta de Dibu Martínez en la caída del Aston Villa

El Dibu Martínez cometió un error que derivó en el gol de Thierno Barry, para la victoria del Everton en Villa Park.

18 de enero 2026 · 17:16hs
El Dibu Martínez dio un evitable rebote que a su equipo le costó caro.

El Dibu Martínez dio un evitable rebote que a su equipo le costó caro.

Este domingo, Aston Villa cayó 1-0 ante Everton en Villa Park por la fecha 22 de la Premier League. Emiliano Dibu Martínez fue protagonista del encuentro, pero no por un hecho positivo, sino que cometió una floja respuesta que derivó en el único gol del partido.

A los 13 minutos del segundo tiempo, Ezri Konsa recuperó una pelota en el fondo y se la pasó a su compañero de zaga central Pau Torres. Sin embargo, el español midió mal el pique, la pelota rebotó en la tibia y le dejó la pelota a Dwight McNeil, quien tiró a colocar. El marplatense atajó el remate, pero brindó un mal rechace que le quedó a Thierno Barry y sacudió la red.

Claudio Echeverri con la camiseta del Girona.

Claudio Echeverri fue presentado en el Girona

Concepción del Uruguay tuvo como principal atractivo el Seven de la Playa,.

Concepción del Uruguay vibró con una nueva edición de la Playa Olímpica

Los dirigidos por Unai Emery perdieron una oportunidad de oro, tanto para superar al Manchester City, que cayó en el derbi de la ciudad ante el United, como para acercarse al Arsenal, que igualó sin goles frente al Nottingham Forest.

La floja respuesta del Dibu Martínez

Embed

Dibu Martínez Aston Villa Premier League derrota
Noticias relacionadas
Con presencia entrerriana, Las Yaguaretés cumplieron con su objetivo.

Las Yaguaretés se clasificaron al SVNS 2 en Dubái

Tomás Etcheverry se impuso en casi cuatro horas.

Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña debutaron con un triunfo en el Abierto de Australia

emiliano griffa tendra su primera experiencia internacional

Emiliano Griffa tendrá su primera experiencia internacional

Juventud Unida lucha por volver al Federal A

Juventud Unida juega como local por el Torneo Regional Amateur

Ver comentarios

Lo último

Seis años del crimen de Fernando Báez Sosa

Seis años del crimen de Fernando Báez Sosa

Se cumplen 11 años de la muerte de Nisman

Se cumplen 11 años de la muerte de Nisman

Claudio Echeverri fue presentado en el Girona

Claudio Echeverri fue presentado en el Girona

Ultimo Momento
Seis años del crimen de Fernando Báez Sosa

Seis años del crimen de Fernando Báez Sosa

Se cumplen 11 años de la muerte de Nisman

Se cumplen 11 años de la muerte de Nisman

Claudio Echeverri fue presentado en el Girona

Claudio Echeverri fue presentado en el Girona

Concepción del Uruguay vibró con una nueva edición de la Playa Olímpica

Concepción del Uruguay vibró con una nueva edición de la Playa Olímpica

Las Yaguaretés se clasificaron al SVNS 2 en Dubái

Las Yaguaretés se clasificaron al SVNS 2 en Dubái

Policiales
Choque frontal e incendio en la ruta 12, cerca de Cerrito

Choque frontal e incendio en la ruta 12, cerca de Cerrito

Descubren drogas fraccionada en un ómnibus de la hinchada de Independiente

Descubren drogas fraccionada en un ómnibus de la hinchada de Independiente

Autovía 14: volcó un automóvil y salió ileso

Autovía 14: volcó un automóvil y salió ileso

Ruta 32: choque en el ingreso a Viale

Ruta 32: choque en el ingreso a Viale

Hallaron el cuerpo del hombre que cayó desde un puente, de ruta 22,  al río Gualeguay

Hallaron el cuerpo del hombre que cayó desde un puente, de ruta 22,  al río Gualeguay

Ovación
Concepción del Uruguay vibró con una nueva edición de la Playa Olímpica

Concepción del Uruguay vibró con una nueva edición de la Playa Olímpica

Emiliano Griffa tendrá su primera experiencia internacional

Emiliano Griffa tendrá su primera experiencia internacional

Las Yaguaretés se clasificaron al SVNS 2 en Dubái

Las Yaguaretés se clasificaron al SVNS 2 en Dubái

Floja respuesta de Dibu Martínez en la caída del Aston Villa

Floja respuesta de Dibu Martínez en la caída del Aston Villa

Claudio Echeverri fue presentado en el Girona

Claudio Echeverri fue presentado en el Girona

La provincia
Entre Ríos impulsa el verano con fiestas, carnavales y alta ocupación

Entre Ríos impulsa el verano con fiestas, carnavales y alta ocupación

La sequía afecta al sur entrerriano y genera preocupación por la caída de los rindes de maíz y soja

La sequía afecta al sur entrerriano y genera preocupación por la caída de los rindes de maíz y soja

Paraná: preocupa la proliferación y ataque de avispas

Paraná: preocupa la proliferación y ataque de avispas

Fiesta de la Playa: anoche cerró la Joaqui y Luck Ra le pone broche a la última velada

Fiesta de la Playa: anoche cerró la Joaqui y Luck Ra le pone broche a la última velada

Candela Clavel Heis obtuvo el primer premio en el rubro Chamarrita Inédita

Candela Clavel Heis obtuvo el primer premio en el rubro Chamarrita Inédita

Dejanos tu comentario