Claudio Echeverri fue presentado en el Girona

Claudio Echeverri fue anunciado por el club de La Liga española, tras sus pasos sin por el Manchester City y Bayern Leverkusen.

18 de enero 2026 · 18:18hs
Claudio Echeverri con la camiseta del Girona.

@GironaFC

Claudio Echeverri con la camiseta del Girona.

La carrera de Claudio Echeverri por Europa está siendo cuanto menos turbulenta y cambiante. Luego del poco tiempo disputado en el Bayer Leverkusen, el Manchester City -dueño de su pase- interrumpió el préstamo y volvió a cederlo, pero esta vez al Girona de España, que lo presentó este domingo.

"Hola fans del Girona, soy Claudio Echeverri. Estoy muy contento de estar acá y espero poder volver a verlos pronto. Les quería mandar un saludo grande, abrazo grande", expresó el surgido en River en un video publicado por la cuenta oficial del club, sobre el pasto del estadio Montilivi.

Concepción del Uruguay tuvo como principal atractivo el Seven de la Playa,.

Concepción del Uruguay vibró con una nueva edición de la Playa Olímpica

Con presencia entrerriana, Las Yaguaretés cumplieron con su objetivo.

Las Yaguaretés se clasificaron al SVNS 2 en Dubái

La charla de Claudio Echeverri con su entrenador

Luego, le brindó la bienvenida su nuevo entrenador, Míchel quien, tras preguntarle si estaba ilusionado, lo sorprendió: "¿Quieres ir al Mundial, no?". El Diablito respondió: "Sí, pero también tengo muchas ganas de estar acá y ayudar".

Después, en diálogo con la prensa oficial de la institución catalana, dejó sus primeras sensaciones: "Hablé con Michel, fue muy bueno hablar con él, me dio una confianza muy buena para poder venir acá y nada. Tratar de jugar, de ayudar al equipo y mejorar, es lindo jugar acá en Europa, en La Liga española, que es una competición muy difícil y nada, a dar lo mejor y va a ser algo muy lindo para jugar".

