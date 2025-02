Las incógnitas de Patronato para el encuentro ante San Martín de Tucumán

El DT de Patronato, Gabriel Gómez, no definió quien ingresará por el suspendido Juan Barinaga. Brian Nievas y Luciano Pacco son las alternativas.

Gabriel Gómez no confirmó la formación que debutará como local en la temporada 2025.

La expulsión de Juan Barinaga en el inicio del segundo tiempo del empate entre Patronato y Güemes de Santiago del Estero obliga al entrenador Gabriel Gómez a meter mano en el equipo. A lo largo de la semana el DT evaluó dos opciones, pero no definió quien ocupará este domingo la vacante en el encuentro ante San Martín de Tucumán.

Brian Nievas y Luciano Pacco son las alternativas para ingresar al 11 inicial. El diamantino sería, en principio, el reemplazante natural. El futbolista, que en la temporada pasada defendió el escudo de Chaco For Ever, tuvo espacio en los encuentros amistosos de pretemporada. Sin embargo no fue convocado por Gómez para los encuentros ante Los Andes y Güemes.