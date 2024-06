Las formativas de básquet del Estudiantes en su mejor momento

Uno de los entrenadores principales, Néstor Pechu Bogado, habló de como vienen trabajando en las divisionales del club.

“La verdad que hemos tenido un gran comienzo de año por así decirlo. Consolidando lo que es la escuela de Mini, desde que la hicimos mixta, ya hace cuatro años; y ha tenido un crecimiento notable, sobre todo en la rama femenina, que por ahí era la que más nos costaba conseguir nena. Y hoy estamos, para empezar a hablar de tiras B en Mini Básquet femenino, que no es algo normal, digamos, para la ciudad. Así que, con un gran crecimiento en todo lo que es el Mini Básquet, consolidado lo que ya se venía dando en varones”, dijo.

Luego agregó: “En lo que se refiere a la formativa, se están empezando a ver los frutos del trabajo que se viene haciendo por camada en el Mini Básquet. Y hoy contamos con tiras A y B, en la rama femenina, en todas las tiras formativas, incluso en la tira C tenemos 15. Así que muy contentos en cuanto al número de chicos que venimos manteniendo, por así decirlo, en estos años de proceso de trabajo”.

En cuanto a la categorías Bogado aseveró: “Sin contar las de la primera, digamos. Actualmente tenemos la escuelita y tenemos tres Preminis, tres Minis, con esta posibilidad de ampliarlas. Después tenemos U13, 3 U15, 2 U17, una U21, que podríamos haber hecho dos, pero por cuestiones organizativas hicimos una sola. Así que venimos con un gran número de participantes. Y más en la rama de mujeres, que me estaba faltando del otro lado, el básquet femenino, con U13, U15, que tenemos 28 nenas de U15, que es impresionante la cantidad de nenas que se han volcado a jugar”.

“Lo formativo yo creo que es un punto clave que tenemos acá en el club. Por supuesto que tratamos de darle la mayor herramienta posible en cuanto al básquet, porque si sale algún jugador talentoso, o alguna jugadora talentosa, tenga la oportunidad de mostrarse a un nivel superior. Tenemos el chico de Pajares en este momento, que fue a jugar a España, le fue muy bien, ahora lo están llamando de otros clubes de España, y bueno, es producto acá de la cantera del club. Y por darte un ejemplo, tenemos dos o tres nenas del básquet femenino nacional, como son Eva Ramos, que está jugando en obra sanitaria, la chica de Belén Santana, y Renata Pidone, que están jugando en Rocamora, que jugaron en la Liga Nacional para Rocamora y Concepción del Uruguay”, comentó el entrenador principal.

“Por un lado está la parte de básquet, obviamente que tratamos de mejorar año a año, y mejorar la estructura, no solo la estructura iglesia del club, con los playones y demás, que es un gran trabajo que está haciendo la sociedad, sino también darle la vuelta a la parte técnica. A la participación en los torneos, porque en varones este año, por ejemplo, nos anotamos también en Liga Provincial, no solo con la tira A, sino también con la tira B, entonces es un plus, digamos, tenemos tanto a los varones como a las mujeres, jugando en Liga Provincial, que somos uno de los pocos clubes de la ciudad que lo hace, y agregado, el agregado este de la tira B, que también tuvo un gran papel, y bueno, todavía están compitiendo en instancias finales a nivel provincial”, manifestó.

En lo que se refiere a los entrenadores, Bagado dijo: “El staff de profes, la verdad que es muy amplio, tanto en la parte de básquet como en la parte de fútbol, tanto en la parte de básquet como en la parte de preparación física, que es otra vuelta rosca que le ha dado la subcomisión, y le ha puesto énfasis en mejorar esa estructura, en mejorar la estructura en general, digamos, en todo sentido, en lo que es material humano e infraestructura, como te decía antes. Actualmente tenemos 14 entrenadores y preparadores físicos que estamos trabajando en esto, más cuatro monitores del club, que son chicos que también vienen saliendo, porque también estamos formando escuela en ese sentido, digamos”.

“Quiero hacer hincapié en el nivel humano en cuanto a esto del grupo de camadas, que fomenta la amistad, fomenta la unión de los equipos, porque en este sistema, cuando un chico llega a la categoría U15, U17, sin darse cuenta ya se encuentra con siete, ocho años de trabajo y de vivencia dentro del básquet con los mismos compañeros, porque justamente esa es la ventaja que tiene el trabajo por edad y le apuntamos que mínimamente hasta que termine el secundario nadie abandone, como decimos nosotros, y todo el resto del entorno de formación le apunta a una educación integral, de liderazgo, de compañerismo, de trabajo en valor y demás, que le da un plus y que sin duda también a nivel interno el socio lo reconoce porque es una disciplina que acapara a muchos socios y bueno, creo que en eso se ve realmente el trabajo que se viene haciendo ya un par de años con esta gestión de tanto el grupo humano de entrenadores que no ha cambiado en los últimos cuatro o cinco años como también de la dirigencia”, enfatizó Bogado.

El viaje de los chicos del Estudiantes

“Se viene un viaje a San Luis con toda la escuela de Mini completa en varones y mujeres. Otra vez completamos dos colectivos más de 120 chicos y chicas. Van a disfrutar de una nueva aventura del Mini como son los viajes que siempre lo hacemos más allá del aporte deportivo que vamos a jugar con cinco clubes allá de San Luis. También agregado cultural de que van a ir al Parque Nacional Sierra de las Quijadas y van a conocer la parte también de la Universidad de La Puna el Cabildo, la réplica de Cabildo”, dijo Bogado.