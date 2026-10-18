El Foro de Recursos Humanos del Litoral realizará su último encuentro de 2026

El Foro de Recursos Humanos del Litoral concretará su quinto y último encuentro de este año este viernes 23 de octubre, en Crespo.

El Foro de Recursos Humanos del Litoral realizará su quinto y último encuentro de 2026 el viernes 23 de octubre, en la empresa Julicroc, ubicada en Crespo. La actividad se desarrollará de 9:30 a 16. La propuesta apunta a generar un espacio de intercambio de experiencias y conocimientos entre quienes trabajan en el área de Recursos Humanos, con el objetivo de abordar los desafíos que enfrentan las organizaciones en materia de formación y actualización de sus equipos.

Entre los temas previstos se encuentra el upskilling, relacionado con el fortalecimiento de las habilidades que una persona ya posee, y el reskilling, orientado a la adquisición de nuevas competencias para asumir otras funciones o responder a las transformaciones del ámbito laboral.

También se trabajará sobre el proceso de elaboración del Plan Anual de Capacitación (PAC), una herramienta que permite identificar necesidades de formación, establecer objetivos y organizar las acciones de capacitación de acuerdo con las demandas y prioridades de cada organización.

De esta manera, el foro cerrará su agenda de encuentros de 2026 con una jornada destinada a compartir perspectivas, analizar experiencias y aportar herramientas para la gestión de los recursos humanos.

Trayectoria

Cabe recordar que el Foro de Recursos Humanos del Litoral nuclea a las empresas mediante sus líderes de Recursos Humanos de las zonas de Entre Ríos, Santa Fe y alrededores, con el objeto de mejorar y afianzar los vínculos entre las organizaciones que lo componen, optimizar las comunicaciones entre ellas, analizar los procesos de RRHH y compararlos entre sí, además de potenciar el capital humano a partir de compartir experiencias y nuevas prácticas.

La propuesta surgió hace 15 años en la región, impulsada por la paranaense María Juliana Gabás, licenciada en Relaciones del Trabajo (UBA), máster en Administración de Negocios (UP), y fundadora y líder de MJG Consultores.

La especialista fue pionera en generar la idea de integrar y compartir las diferentes realidades que atraviesan las organizaciones en materia de capital humano, con el objeto de mejorar y afianzar los vínculos, optimizar las comunicaciones entre estos, analizar los procesos de recursos humanos (RRHH) y compararlos entre sí, además de, potenciar al área a partir de compartir experiencias, conocimientos, según explicó a UNO.

La iniciativa se consolidó como un espacio de intercambio de experiencias, información y colaboración entre referentes de Recursos Humanos de empresas privadas de la región. La propuesta se distingue por el trabajo conjunto, la confidencialidad y la confianza mutua como pilares de su funcionamiento.

Networking

Gabás explicó que el Foro no es un ámbito de capacitación tradicional, sino una red de networking y ayuda mutua, donde las empresas comparten situaciones cotidianas, opiniones y herramientas para enriquecer la gestión de sus equipos. “Cuando me preguntan qué hacemos en el Foro les digo que compartimos realidades, información, experiencias, opiniones que hacen al día a día de la gestión del área”, señaló.

Valores compartidos

El Foro se sostiene sobre valores como el compromiso, la comunicación respetuosa, la integración y la confidencialidad de la información compartida. Los encuentros, presenciales y virtuales, se organizan de manera colaborativa y rotativa entre las empresas participantes, que aportan espacios, ideas y recursos para fortalecer los vínculos y promover el aprendizaje colectivo.

“La confianza mutua es el valor más importante, ya que no existe el Foro sin confianza”, destacó Gabás. En ese sentido, las políticas de funcionamiento establecen compromisos concretos de participación y pautas para resguardar la información de las organizaciones, con el objetivo de sostener un ámbito de intercambio responsable y productivo.

La experiencia, que reúne a referentes de distintas empresas de la región, apuesta a que la integración y la colaboración permitan potenciar las prácticas de gestión de Recursos Humanos. “A partir de que nos integramos, nos potenciamos”, resumió Gabás, al destacar la continuidad de una propuesta que se afianzó a lo largo de los años a partir de la participación y el compromiso de sus integrantes.