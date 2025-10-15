Las finales del Torneo Regional del Litoral vuelven al Jockey Club de Rosario Las semifinales y finales del Torneo Regional del Litoral y la definición del ascenso se jugarán en el Jockey Club de Rosario, los días 1 y 8 de noviembre. 15 de octubre 2025 · 11:45hs

Tras varias negociaciones, se confirmó que las finales del Torneo Regional del Litoral volverán a disputarse en la cancha del Jockey Club de Rosario. Las definiciones, que incluyen semifinales y finales del Top 9, así como la final del ascenso, tendrán lugar los sábados 1 y 8 de noviembre en el tradicional predio de las 4 Hectáreas, un escenario que ya se prepara para recibir nuevamente a los principales protagonistas de la temporada.

El Verdiblanco será nuevamente anfitrión de esta etapa decisiva, replicando lo sucedido en 2024, cuando ese escenario fue elegido por su infraestructura, capacidad organizativa y valor simbólico dentro del rugby del interior. La elección reafirma al club rosarino como un punto neurálgico para los eventos más importantes del calendario regional, y como una sede capaz de brindar el marco ideal para una definición a la altura del torneo.

