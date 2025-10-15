Uno Entre Rios | Ovación | Torneo Regional del Litoral

Las finales del Torneo Regional del Litoral vuelven al Jockey Club de Rosario

Las semifinales y finales del Torneo Regional del Litoral y la definición del ascenso se jugarán en el Jockey Club de Rosario, los días 1 y 8 de noviembre.

15 de octubre 2025 · 11:45hs
Las finales del Torneo Regional del Litoral vuelven al Jockey Club de Rosario.

Las finales del Torneo Regional del Litoral vuelven al Jockey Club de Rosario.

Tras varias negociaciones, se confirmó que las finales del Torneo Regional del Litoral volverán a disputarse en la cancha del Jockey Club de Rosario. Las definiciones, que incluyen semifinales y finales del Top 9, así como la final del ascenso, tendrán lugar los sábados 1 y 8 de noviembre en el tradicional predio de las 4 Hectáreas, un escenario que ya se prepara para recibir nuevamente a los principales protagonistas de la temporada.

El Verdiblanco será nuevamente anfitrión de esta etapa decisiva, replicando lo sucedido en 2024, cuando ese escenario fue elegido por su infraestructura, capacidad organizativa y valor simbólico dentro del rugby del interior. La elección reafirma al club rosarino como un punto neurálgico para los eventos más importantes del calendario regional, y como una sede capaz de brindar el marco ideal para una definición a la altura del torneo.

Se confirmaron los árbitros para la última fecha del Torneo Regional del Litoral.

Se confirmaron los árbitros para la última fecha del Torneo Regional del Litoral

Torneo Regional del Litoral 2025: la lucha por la clasificación entra en su recta final.

Torneo Regional del Litoral 2025: la lucha por la clasificación entra en su recta final

LEER MÁS: Derrota de Rowing en el Regional del Litoral de Rugby

Torneo Regional del Litoral: las finales se juegan en el Jockey Club de Rosario

Embed

El acuerdo que concretó esta sede fue resultado de una negociación entre Santa Fe Producciones, la directiva del torneo y el Jockey Club, con el objetivo de garantizar un entorno acorde a la importancia de las definiciones.

Torneo Regional del Litoral Rosario Estudiantes
Noticias relacionadas
Estudiantes ya está en semifinales y espera rival: ¿se viene otro cruce con Duendes?

Estudiantes ya está en semifinales y espera rival: ¿se viene otro cruce con Duendes?

El concordiense Lucas Miño sufrió un robo a días del Sudamericano U20.

El concordiense Lucas Miño sufrió un robo a días del Sudamericano U20

Unión se impuso por 1 a 0 en el juego disputado en el estadio Grella. 

La final de la Copa Túnel Subfluvial femenina tiene día, horario y sede confirmada

Concepción del Uruguay será sede del Argentino de Bochas.

Concepción del Uruguay será sede del Argentino de Bochas

Ver comentarios

Lo último

El concordiense Lucas Miño sufrió un robo a días del Sudamericano U20

El concordiense Lucas Miño sufrió un robo a días del Sudamericano U20

Extienden la inscripción a los Premios Municipales de Arte 2025

Extienden la inscripción a los Premios Municipales de Arte 2025

La final de la Copa Túnel Subfluvial femenina tiene día, horario y sede confirmada

La final de la Copa Túnel Subfluvial femenina tiene día, horario y sede confirmada

Ultimo Momento
El concordiense Lucas Miño sufrió un robo a días del Sudamericano U20

El concordiense Lucas Miño sufrió un robo a días del Sudamericano U20

Extienden la inscripción a los Premios Municipales de Arte 2025

Extienden la inscripción a los Premios Municipales de Arte 2025

La final de la Copa Túnel Subfluvial femenina tiene día, horario y sede confirmada

La final de la Copa Túnel Subfluvial femenina tiene día, horario y sede confirmada

Paritaria estatal: no hubo acuerdo y pasó a cuarto intermedio

Paritaria estatal: no hubo acuerdo y pasó a cuarto intermedio

Diputados: dictamen reafirma atribuciones del Congreso sobre empréstito tomado por Argentina

Diputados: dictamen reafirma atribuciones del Congreso sobre empréstito tomado por Argentina

Policiales
Intenso operativo en Victoria para dar con Sebastián Vázquez, investigado por un doble crimen de barras

Intenso operativo en Victoria para dar con Sebastián Vázquez, investigado por un doble crimen de barras

Pablo Rodríguez Laurta: encontraron su auto escondido

Pablo Rodríguez Laurta: encontraron su auto escondido

Doble femicidio: trasladarán a Pablo Laurta de Gualeguaychú a Concordia

Doble femicidio: trasladarán a Pablo Laurta de Gualeguaychú a Concordia

El relato de los policías que detuvieron a Pablo Laurta: Se tomaron todos los recaudos

El relato de los policías que detuvieron a Pablo Laurta: "Se tomaron todos los recaudos"

Néstor Roncaglia: En un 99% el cuerpo hallado corresponde a Martín Palacios

Néstor Roncaglia: "En un 99% el cuerpo hallado corresponde a Martín Palacios"

Ovación
El concordiense Lucas Miño sufrió un robo a días del Sudamericano U20

El concordiense Lucas Miño sufrió un robo a días del Sudamericano U20

La final de la Copa Túnel Subfluvial femenina tiene día, horario y sede confirmada

La final de la Copa Túnel Subfluvial femenina tiene día, horario y sede confirmada

APB: cuarto partidos le darán inicio a la 10ª fecha del Torneo Clausura

APB: cuarto partidos le darán inicio a la 10ª fecha del Torneo Clausura

¿Como se jugará el Torneo Regional Amateur?

¿Como se jugará el Torneo Regional Amateur?

La Selección Argentina se juega el paso a la final ante Colombia

La Selección Argentina se juega el paso a la final ante Colombia

La provincia
Paritaria estatal: no hubo acuerdo y pasó a cuarto intermedio

Paritaria estatal: no hubo acuerdo y pasó a cuarto intermedio

Concordia: suspenden a funcionario por permitir que un empleado esté de licencia 10 años

Concordia: suspenden a funcionario por permitir que un empleado esté de licencia 10 años

Silvia Schulz: La visibilización de la mujer rural es clave

Silvia Schulz: "La visibilización de la mujer rural es clave"

Entre Ríos: anuncian una máxima de 30 grados para este miércoles

Entre Ríos: anuncian una máxima de 30 grados para este miércoles

La EET N°3 Enrique Carbó de Paraná celebra 120 años de historia y vocación educativa

La EET N°3 Enrique Carbó de Paraná celebra 120 años de historia y vocación educativa

Dejanos tu comentario