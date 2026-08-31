Tras el 1 a 0 de la ida en el Justo Gamboa con gol de Tatiana Girard, Santa María de Oro perdió por la mínima en San José, pero se impuso en los penales.

En el estadio 20 de Noviembre, Santa María de Oro cayó 3 a 2 frente a Social y Deportivo San José y tras el global de 3 a 3 la serie se definió por penales. Allí las santas se impusieron por 3 a 0 y se clasificaron a la final de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Amateur Femenino.

En condición de visitante, Santa María tuvo un enfrentamiento durísimo con sanjo pero logró salir airoso en la definición por penales. Las del Departamento Colón se habían puesto en ventaja a través de Antonella Rapallo y Jessica Villalba. Con ese 2 a 0, las concordienses quedaban eliminadas, sin embargo rápidamente en esa primera mitad llegó el descuento de Lucina Bonasola.

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Santa María de Oro es finalista de la Región Litoral Sur.

En el complemento, Maia Lugrín convertía el 3 a 1 para las dueñas de casa y las santas volvían a quedar comprometidas, pero más tarde Fátima Areguatí anotó el 2-3 que llevó la serie a los penales tras el 1 a 0 de la ida en el Justo Gamboa.

En la definición, Santa María fue muy eficaz y convirtieron María Escobar, Fátima Areguatí y Tatiana Girard. Las sanjosesinas por su parte erraron sus tres remates y las representantes de la Liga Concordiense de Fútbol se clasificaron a una nueva final de la Regional Litoral Sur.

Lo que viene para Santa María de Oro

En la instancia decisiva de su zona, las dirigidas por Oscar Rodríguez enfrentarán a las ganadores de la llave entre San Benito y A.D.I.U.R. de Rosario. La ida en Paraná fue 0 a 0.