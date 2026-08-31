Uno Entre Rios | Ovación | Santa María de Oro

Santa María de Oro es finalista de la Región Litoral Sur

Tras el 1 a 0 de la ida en el Justo Gamboa con gol de Tatiana Girard, Santa María de Oro perdió por la mínima en San José, pero se impuso en los penales.

31 de agosto 2026 · 14:55hs
Santa María de Oro es finalista de la Región Litoral Sur.

Santa María de Oro es finalista de la Región Litoral Sur.

En el estadio 20 de Noviembre, Santa María de Oro cayó 3 a 2 frente a Social y Deportivo San José y tras el global de 3 a 3 la serie se definió por penales. Allí las santas se impusieron por 3 a 0 y se clasificaron a la final de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Amateur Femenino.

En condición de visitante, Santa María tuvo un enfrentamiento durísimo con sanjo pero logró salir airoso en la definición por penales. Las del Departamento Colón se habían puesto en ventaja a través de Antonella Rapallo y Jessica Villalba. Con ese 2 a 0, las concordienses quedaban eliminadas, sin embargo rápidamente en esa primera mitad llegó el descuento de Lucina Bonasola.

El santiagueño debutó en la Primera de Boca en 2020, con 18 años.

Boca vendio a Exequiel Zeballos a Italia

Las conmovedoras palabras de Lisandro Martínez hacia Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina

Las conmovedoras palabras de Lisandro Martínez hacia Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina

Santa María de Oro es finalista de la Región Litoral Sur.

Santa María de Oro es finalista de la Región Litoral Sur.

En el complemento, Maia Lugrín convertía el 3 a 1 para las dueñas de casa y las santas volvían a quedar comprometidas, pero más tarde Fátima Areguatí anotó el 2-3 que llevó la serie a los penales tras el 1 a 0 de la ida en el Justo Gamboa.

En la definición, Santa María fue muy eficaz y convirtieron María Escobar, Fátima Areguatí y Tatiana Girard. Las sanjosesinas por su parte erraron sus tres remates y las representantes de la Liga Concordiense de Fútbol se clasificaron a una nueva final de la Regional Litoral Sur.

Lo que viene para Santa María de Oro

En la instancia decisiva de su zona, las dirigidas por Oscar Rodríguez enfrentarán a las ganadores de la llave entre San Benito y A.D.I.U.R. de Rosario. La ida en Paraná fue 0 a 0.

Santa María de Oro Litoral Sur San José penales
Noticias relacionadas
entre rios se colgo la medalla de bronce en el argentino u13

Entre Ríos se colgó la medalla de bronce en el Argentino U13

Concordia: preocupación por un jugador que perdió el conocimiento tras un golpe durante un partido

Concordia: preocupación por un jugador que perdió el conocimiento tras un golpe durante un partido

Escándalo en Brasil: un jugador del Vasco da Gama implicado en una causa por tráfico de drogas y armas

Escándalo en Brasil: un jugador del Vasco da Gama implicado en una causa por tráfico de drogas y armas

Lionel Messi, con la emoción a flor de piel.

Lionel Messi cambió la historia: los números que deja tras su retiro de la Selección Argentina

Ver comentarios

Lo último

Las conmovedoras palabras de Lisandro Martínez hacia Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina

Las conmovedoras palabras de Lisandro Martínez hacia Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina

Buscan que perros y gatos puedan acompañar a adultos mayores en residencias geriátricas

Buscan que perros y gatos puedan acompañar a adultos mayores en residencias geriátricas

Torneo Federal Regional Amateur: Arenas sub 13 se metió en la final de la Zona Litoral Sur

Torneo Federal Regional Amateur: Arenas sub 13 se metió en la final de la Zona Litoral Sur

Ultimo Momento
Las conmovedoras palabras de Lisandro Martínez hacia Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina

Las conmovedoras palabras de Lisandro Martínez hacia Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina

Buscan que perros y gatos puedan acompañar a adultos mayores en residencias geriátricas

Buscan que perros y gatos puedan acompañar a adultos mayores en residencias geriátricas

Torneo Federal Regional Amateur: Arenas sub 13 se metió en la final de la Zona Litoral Sur

Torneo Federal Regional Amateur: Arenas sub 13 se metió en la final de la Zona Litoral Sur

Entre Ríos se colgó la medalla de bronce en el Argentino U13

Entre Ríos se colgó la medalla de bronce en el Argentino U13

Daminato, 140 años acompañando la historia y las transformaciones de Rosario

Daminato, 140 años acompañando la historia y las transformaciones de Rosario

Policiales
Tragedia en Buenos Aires: un pitbull atacó y mató a una beba de cinco meses

Tragedia en Buenos Aires: un pitbull atacó y mató a una beba de cinco meses

Prisión perpetua para Horacio Rafael Benítez por el femicidio de Luisina Leoncino

Prisión perpetua para Horacio Rafael Benítez por el femicidio de Luisina Leoncino

Investigan a un distribuidor de Concepción del Uruguay por cigarrillos falsificados

Investigan a un distribuidor de Concepción del Uruguay por cigarrillos falsificados

Puente Victoria - Rosario cortado tras un vuelco: cuatro heridos

Puente Victoria - Rosario cortado tras un vuelco: cuatro heridos

Ruta 168: una disputa por la venta de frutillas terminó a los tiros y dejó tres heridos

Ruta 168: una disputa por la venta de frutillas terminó a los tiros y dejó tres heridos

Ovación
Las conmovedoras palabras de Lisandro Martínez hacia Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina

Las conmovedoras palabras de Lisandro Martínez hacia Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina

Torneo Federal Regional Amateur: Arenas sub 13 se metió en la final de la Zona Litoral Sur

Torneo Federal Regional Amateur: Arenas sub 13 se metió en la final de la Zona Litoral Sur

Entre Ríos se colgó la medalla de bronce en el Argentino U13

Entre Ríos se colgó la medalla de bronce en el Argentino U13

Concordia: preocupación por un jugador que perdió el conocimiento tras un golpe durante un partido

Concordia: preocupación por un jugador que perdió el conocimiento tras un golpe durante un partido

Lionel Messi cambió la historia: los números que deja tras su retiro de la Selección Argentina

Lionel Messi cambió la historia: los números que deja tras su retiro de la Selección Argentina

La provincia
El Gobierno unifica 19 Registros del Automotor en Entre Ríos y reorganiza el sistema registral

El Gobierno unifica 19 Registros del Automotor en Entre Ríos y reorganiza el sistema registral

Entre Ríos avanza con el fin de las pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores

Entre Ríos avanza con el fin de las pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores

Entre Ríos: abren una nueva convocatoria del Registro de Artesanas y Artesanos

Entre Ríos: abren una nueva convocatoria del Registro de Artesanas y Artesanos

El Municipio de Paraná publicó el listado de residencias geriátricas y gerontológicas habilitadas

El Municipio de Paraná publicó el listado de residencias geriátricas y gerontológicas habilitadas

Por primera vez en 40 años, el gremio de los viales va a la huelga

Por primera vez en 40 años, el gremio de los viales va a la huelga

Dejanos tu comentario