David Corrêa da Fonseca, delantero de Vasco da Gama, fue uno de los objetivos principales del operativo llevado a cabo por la policía brasileña este lunes.

Escándalo en Brasil: un jugador del Vasco da Gama implicado en una causa por tráfico de drogas y armas

Las autoridades de Brasil desplegaron este lunes un operativo contra futbolistas y agentes por una supuesta implicación en una causa de tráfico de drogas y armas en varios estados del país. David Corrêa da Fonseca, compañero de los argentinos Facundo Colidio y Claudio Spinelli en Vasco da Gama, fue uno de los jugadores que quedaron vinculados en la trama.

Según señaló el diario O Globo, el atacante del club carioca fue uno de los objetivos principales de la operación llevada a cabo por las fuerzas de seguridad. Por otro lado, según el portal G1, Renyer Oliveira, formado en las categorías inferiores del Santos y hoy en el club Azuriz de Paraná, fue detenido por desacato en el transcurso de las diligencias.

Escándalo en Brasil: un jugador del Vasco da Gama implicado en una causa por tráfico de drogas y armas

De esta manera, la policía cumple cuatro órdenes de prisión temporal y 15 registros en direcciones de los estados de Espírito Santo, Goiás, Distrito Federal de Brasilia y Río de Janeiro. En este último, las autoridades allanaron la residencia de Corrêa, donde incautaron de celulares y documentos: también cumplieron con una orden de registro en el centro de entrenamiento de Vasco da Gama.

La operación, llamada 'A Tropa', fue realizada en conjunto por la Policía Civil de varios estados brasileños, e investiga un grupo involucrado, supuestamente, con el tráfico de drogas y armas, y que al parecer tiene “vínculos con una facción criminal", según indicó la Policía Civil de Río de Janeiro.

De momento Vasco de Gama, que la semana que viene enfrentará a Independiente Santa Fe en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, no emitió comunicado alguno sobre los registros realizados en el centro, ni tampoco sobre la supuesta participación del futbolista en la causa investigada.