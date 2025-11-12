Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

Las candidatos a la conducción técnica de Patronato

Rubén Forestello y Luis García son las principales opciones que evalúa en barrio Villa Sarmiento para el buzo de DT de Patronato

12 de noviembre 2025 · 17:32hs
Luis García dirigió a Atlanta en la temporada 2025 de la Primera Nacional

La dirigencia de Patronato continúa con la planificación del plantel que afrontará la temporada 2026 del campeonato de la Primera Nacional. La primer gran decisión que deberán adoptar en barrio Villa Sarmiento será quien ocupará el lugar que quedó vacante tras la rescisión del vínculo laboral de Gabriel Gómez.

Para el buzo de entrenador los directivos del Rojinegro evalúan dos opciones. Una de las alternativas es Rubén Forestello, quien se calzó el buzo de entrenador en el Torneo de Transición 2016 y en la temporada 2016/17 de la Superliga Argentina de Fútbol.

Rubén Forestello, una cara conocida en barrio Villa Sarmiento

El Yagui dejó una buena imagen en su primer ciclo en el elenco paranaense. Su amplio conocimiento de la categoría es otro de los argumentos que seducen en calle Grella 874.

Rubén Forestello tuvo un buen paso por Patronato

Forestello tiene contrato hasta el 31 de diciembre con Temperley. Los directivos del Gasolero le comunicaron antes de la finalización de la fase regular su intención de extender el contrato. El pampeano solicitó tiempo hasta mañana para responder la propuesta.

En el Sur del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) son optimistas con la respuesta que brindará el DT que condujo al Celeste en la presente temporada y que los depositó en el reducido que otorgará el segundo ascenso a la Liga Profesional de Fútbol del próximo año. No obstante, comenzaron a evaluar otras opciones.

Luis García, otro apellido que se perfila para suceder a Gabriel Gómez

Otro apellido que seduce en barrio Villa Sarmiento es el de Luis García. El entrenador, de 37 años, viene de cumplir una destacada campaña en Atlanta, equipo con el que enfrentó al Rojinegro este año.

Bajo su mandato el Bohemio fue uno de los animadores de la Zona A en la fase regular. Tras liderar el grupo durante la primera rueda el equipo ingresó en una meseta en la segunda mitad del certamen. Esto lo llevó a ceder la cima de las posiciones.

El camino del conjunto del barrio porteño de Villa Crespo finalizó en cuartos de final del reducido. En esta instancia Atlanta fue eliminado por Deportivo Morón.

García, que trabajo en las categorías formativas de Boca Juniors y River Plate y tuvo paso por el fútbol ecuatoriano, también registró un gran trabajo en Deportivo Maipú de Mendoza en la temporada 2023. Con el conjunto botellero perdió la final por el segundo ascenso.

