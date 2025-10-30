Lanús venció a Universidad de Chile y jugará la final de la Copa Sudamericana

Lanús venció este jueves por 1 a 0 a Universidad de Chile en el Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez y, luego del 2-2 del primer encuentro, sacó su boleto a la final de la Copa Sudamericana, instancia en la que espera Atlético Mineiro. Rodrigo Castillo fue la gran figura de la serie marcando los tres tantos del ganador.

El comienzo fue a toda máquina en La Fortaleza. A los 4 minutos, llegó la primera polémica del encuentro con una violenta plancha de Agustín Cardozo sobre la rodilla de Javier Altamirano . El árbitro, Alexis Herrera , le mostró la tarjeta amarilla al infractor, aunque la jugada aparentaba necesitar un castigo más severo. Sin embargo, el VAR , a cargo de Ángel Arteaga , mantuvo la decisión del juez principal, quien también le dio un últimatum al amonestado sobre una eventual sanción si cometía una segunda infracción.

Esta entrada expresó el dubitativo inicio del Granate en un partido que dominaba la U hasta que una concatenación de pocos pases motivó la primera emoción del duelo para el dueño de casa. A los 11’, Rodrigo Castillo controló con el pecho un pelotazo largo de Carlos Izquierdoz y Eduardo Salvio dejó mano a mano a Marcelino Moreno contra Gabriel Castellón. Con mucha sangre fría, el 10 definió con tres dedos de pierna derecha a un ángulo frente a la salida desesperada del arquero. Cuando todo era festejo, Herrera anuló el tanto a instancias de la tecnología por un milimétrico fuera de juego del propio Moreno.

La respuesta del cuadro trasandino llegó a los 17’, luego de que Felipe Salomoni vio adelantado a Nahuel Losada e intentó sorprender con un disparo cruzado desde mitad de cancha que se perdió a centímetros del travesaño. Lo que siguió después fue un trámite parejo en todos los sectores de la cancha, pero con una leve mejoría para el local, que se defendió en la última línea y llegó con claridad al área rival con un avance desviado de Rodrigo Castillo antes de la media hora de juego. Todo quedó abierto con vistas al entretiempo.

Los 15 minutos de descanso fueron una inyección para Lanús, que intentó llevárselo puesto a su contrincante y esa superioridad casi tiene premio con un tiro de Rodrigo Castillo en el área que se desvió en un rival antes de marcharse al córner. Sin embargo, los errores en la definición casi los pagó caro porque la Universidad de Chile se adelantó en el resultado a los 51 minutos con un gol de Felipe Salomoni tras un grosero error de Losada en el rechazo de un centro al área chica. Instantes después, la acción fue invalidada a instancias del VAR por un claro fuera de juego de Lucas Di Yorio en el origen de la jugada y la paridad regresó al marcador.

Este llamado de atención fue anotado por el plantel de Mauricio Pellegrino, que a los 61 minutos dejó de lado las dudas ante su gente para desempatar la contienda. Marcelino Moreno le ganó en velocidad a Matías Zaldivia con la U muy mal parada y le mandó un pase en profundidad a Castillo para dejarlo frente a Castellón. El punta de 26 años, con nacimiento en las Inferiores de River Plate y último paso por Gimnasia, tuvo mucha calma para engañar al arquero, dejarlo en el camino y definir con pierna zurda a la red. El reclamo de la visita por una mano de Salvio en el comienzo de la acción no fue considerado por Ángel Arteaga, que acompañó la determinación de Alexis Herrera en la validación del tanto.

Castillo, la figura de Lanús

Rodrigo Castillo fue la gran figura de la eliminatoria en los 180 minutos, ya que también anotó los dos goles de Lanús en el partido de ida disputado en el Estadio Nacional de Santiago de Chile y ayudó a su equipo a avanzar a su tercera final en la Copa Sudamericana después del título cosechado en 2013 y la definición perdida contra Defensa y Justicia en la edición de 2020.

El Granate será el único representante argentino en una definición de un certamen continental, después de la caída de Racing en las semifinales de la Libertadores contra Flamengo. Ahora, enfrentará el sábado 22 de noviembre en Paraguay a Atlético Mineiro, que eliminó a Independiente del Valle, igualando 1-1 en la ida disputada en Ecuador y asegurando su clasificación con un triunfo 3-1 en la vuelta jugada en Brasil