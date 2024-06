La Selección Universitaria de Rugby 7 terminó entre las cuatro mejores del mundo.

En el partido por el 3er. puesto en el torneo masculino del Campeonato Mundial Universitario, Japón logró la victoria contra Argentina después de la prórroga. Los argentinos lograron empatar en el pitido final, llevando el partido a la prórroga. Sin embargo, fue Japón quien finalmente se impuso con un try en puntuación de oro, asegurando el tercer lugar en el torneo.

Argentina cayó ante Japón en un ajustado partido

En un emocionante enfrentamiento final entre Francia y Sudáfrica, Francia tomó la delantera desde el principio, anotando en el primer minuto después de una sutil jugada de patadas, poniéndolos adelante 7-0. Sudáfrica redujo la diferencia en el minuto 4, pero no logró convertir después de golpear el poste. En el minuto 6, Francia consiguió otro try, explotando el flanco derecho, ampliando su ventaja a 12-5 en el entretiempo.

Al comienzo de la segunda mitad, Francia continuó su dominio, anotando otro try en el minuto 10 después de un lineout brillantemente ejecutado, llevando el marcador a 17-5. Otro try del número 6 francés por el lado izquierdo, tras una notable racha en solitario, amplió aún más su ventaja hasta el 22-5. Sudáfrica se defendió y redujo el déficit a 22-10 en el minuto 12. Anotaron otro try en el minuto 13, reavivando la esperanza apenas un minuto antes del pitido final.

A pesar del valiente esfuerzo de Sudáfrica, Francia logró asegurar la posesión desde un lineout cuando sonó el pitido final, consiguiendo finalmente el título del Campeonato Mundial Universitario.