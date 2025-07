La Selección Argentina le ganó a Valencia y se consagró campeón del Torneo de L'Alcúdia

La Selección Argentina Sub 20 venció 2-0 a su par del Valencia y se consagró campeona en el Torneo de L’Alcúdia que se desarrolló en España. El equipo, conformado por futbolista de categoría 2008, ganó la final con categoría y buen juego gracias a los goles de Misael Zalazar y Thomas De Martis , ambos en la etapa inicial.

A los 17 minutos llegó la apertura del marcador en la final gracias a una gran acción ofensiva de la Argentina, que culminó con un disparo cruzado de Misael Zalazar. El lateral derecho de Talleres de Córdoba, quien recibió una asistencia de Ramiro Tulián, volante de Belgrano.

Los dirigidos por Placente siguieron buscando marcar tras la detención del juego por hidratación y consiguieron el 2-0 con otro desborde de Tulián que terminó con un pase al área para Thomas De Martis. El delantero de Lanús recibió la pelota de espaldas al defensor, giró y remató al primer palo de Moya, que nada pudo hacer.

En el segundo tiempo, Argentina no detuvo su marcha y en el inicio estuvo a punto de marcar el tercer tanto en tres ocasiones seguidas. Espíndola tuvo otro disparo potente que desvió Moya al córner y en el tiro de esquina subsiguiente, Fernando Closter no pudo empujar la pelota al fondo del arco. Valencia volvió a salvarse tras un tiro libre ejecutado por Tomás Parmo y que el arquero pudo despejar junto a su palo izquierdo.

Sobre el final, el Valencia intentó el descuento para ponerse en partido, pero los intentos no llevaron peligro al arco argentino. En tanto, la Albiceleste pudo aprovechar algún contragolpe para anotar algún gol, pero no hubo tiempo para más y los chicos de Placente pudieron celebrar en España un nuevo título de cara al Mundial Sub 17 que se jugará en noviembre en Qatar con muchos de estos intérpretes.

En la 41° edición del certamen también conocido como COTIF (Comité Organizador del Torneo Internacional de Fútbol) y que se desarrolló en el Estadio Municipal Els Arcs de la ciudad de L’Alcúdia, en Valencia, dejó a la Argentina como el segundo representativo con más títulos, detrás del Valencia, que ostenta 6 títulos y 6 subcampeonatos. La Albiceleste, en tanto, conquistó cuatro coronas (2012, 2018, 2022 y 2025) e igualó la línea de la extinta Unión Soviética.