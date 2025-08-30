Uno Entre Rios | Ovación | Selección Argentina

La Selección Argentina juega con Canadá las semifinales de la FIBA AmeriCup

La Selección Argentina y Canadá jugarán desde las 21.10, en Nicaragua, por un lugar en la final del certamen.

30 de agosto 2025 · 12:54hs
La Selección Argentina tuvo un duro encuentro ante Puerto Rico.

La Selección Argentina tuvo un duro encuentro ante Puerto Rico.

La FIBA AmeriCup 2025 entró en su fase decisiva tras una jornada de cuartos de final marcada por la superioridad de los favoritos en Nicaragua. La Selección Argentina, Canadá, Estados Unidos y Brasil sellaron su pase a semifinales con actuaciones sólidas y diferencias amplias en el marcador para convertirse en los cuatro mejores seleccionados del continente.

El conjunto canadiense no dio margen a la sorpresa y aplastó a Colombia por 94 a 56 con una defensa férrea y transiciones rápidas. Con este triunfo, se consolida como uno de los candidatos más firmes al título.

Aunque Uruguay ofreció resistencia en el primer tramo, el equipo de Estados Unidos impuso su ritmo en la segunda mitad y cerró el partido con autoridad por 83 a 70. Su poderío físico y profundidad de plantilla marcaron la diferencia.

En el duelo más parejo de la jornada, la selección argentina logró imponerse por 82 a 77 ante Puerto Rico en los minutos finales gracias a una gestión precisa del balón y una defensa ajustada. El equipo dirigido por Pablo Prigioni enfrentará a Canadá en semifinales.

El conjunto brasileño mostró su mejor versión ofensiva y neutralizó los intentos dominicanos de remontada para cerrar 94 a 82 ante República Dominicana. Con este resultado, se medirá ante Estados Unidos en la otra llave semifinal.

Las semifinales de la FIBA AmeriCup

Estados Unidos vs Brasil (sábado, a las 17.40)

Canadá vs Argentina (sábado, a las 21.10)

