La Selección Argentina desafectó a tres jugadores para el último amistoso del año

Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone no formarán parte de la Selección Argentina para el juego ante Angola. Scaloni citó a Emiliano Bundía.

10 de noviembre 2025 · 12:28hs
Julián Álvarez no estará a disposición para el juego ante Angola.

Selección Argentina

Julián Álvarez no estará a disposición para el juego ante Angola.

La Selección Argentina no tendrá a disposición a Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone, quienes fueron desafectados este lunes para el encuentro amistoso que disputará el próximo viernes ante Angola. La medida fue adoptada por cuestiones sanitarias dado que no se aplicaron lala vacuna contra la fiebre amarilla, que era necesaria para ingresar al país africano.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comunicó a través de sus canales oficiales que la decisión de apartar a los tres futbolistas del Atlético de Madrid de la convocatoria es que no llegaron en tiempo y forma con los trámites vinculados a la vacuna contra la fiebre amarilla. Por esa razón no serán parte del encuentro que la Albiceleste disputará este viernes a partir de las 13, hora de Argentina.

Emilia Carrivale, jugadora de Neuquén, se encuentra en San Juan para disputar el Panamericano de Naciones.

Tres entrerrianas jugarán el Panamericano de Naciones con la Selección Argentina Sub 19

La Selección Argentina espera rival en la competencia.

La Selección Argentina aplastó a Fiyi en el Mundial Sub 17

Otras bajas en la Selección Argentina

Estas ausencias se suman a la Enzo Fernández. El mediocampista del Chelsea de Inglaterra quedó al marge del último amistoso del año por un edema óseo en su rodilla derecha y será resguardado para continuar con su recuperación.

Estas bajas representan un nuevo inconveniente para el entrenador que ya había prescindido de Leandro Paredes, Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero y Facundo Cambeses para que puedan estar presentes en la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

Scaloni convocó a Emiliano Buendía

La ausencia de los futbolistas del Atlético de Madrid impulsó a Lionel Scaloni a realizar una nueva convocatoria. En este sentido el DT de la Albiceleste convocó este lunes al delantero del Aston Villa de Inglaterra Emiliano Buendía.

El atacante nacido en Mar del Plata, que comparte plantel con Emiliano Dibu Martínez, convirtió este domingo un golazo de tiro libre en la goleada de su equipo sobre Bournemouth por 4 a 0

