Asociaciones de clínicas de todo el país se reunirán en Paraná el 12 de noviembre

El encuentro es organizado por la Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales y la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos

10 de noviembre 2025 · 11:32hs
El próximo miércoles 12 de noviembre, Paraná será sede de una nueva reunión del Confederal, el espacio que reúne a los presidentes de las Asociaciones de Clínicas y Sanatorios de distintos distritos del país, entre ellas las Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos.

El encuentro es organizado por la Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales (CONFECLISA) y la Asociación de Clínicas y Sanatorios de la Provincia de Entre Ríos (ACLER).

El mismo se desarrollará en el Hotel Howard Johnson Mayorazgo, de 10 a 13 horas, y contará con la exposición de destacados especialistas en temas de actualidad para el sector de la salud.

Durante la jornada se abordarán dos ejes centrales:

- “El costo de la no calidad”, a cargo del doctor Rubén Humberto Torres.

- “La inteligencia artificial en la salud”, presentada por la doctora Eliana Ludmila Frutos.

El Confederal se constituye como un espacio de intercambio y coordinación entre las entidades representativas del sector, con el objetivo de promover políticas que fortalezcan la calidad, la eficiencia y la sostenibilidad del sistema de salud argentino.

