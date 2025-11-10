Uno Entre Rios | Ovación | Atlético Neuquén

Atlético Neuquén Amarillo se coronó campeón del Torneo Clausura

Atlético Neuquén Amarillo conquistó el segundo certamen de la temporada del futsal paranaense al derrotar 3 a 2 a Neuquén Rojo.

10 de noviembre 2025 · 09:23hs
Atlético Neuquén Amarillo se coronó campeón del Torneo Clausura

Atlético Neuquén Amarillo se coronó este domingo campeón de Torneo Clausura 2025, categoría Elite. Levantó el trofeo al derrotar 3 a 2 a Atlético Neuquén Rojo en la histórica final disputada en el rectángulo de juego ubicado en el camping de la Toma Vieja.

Los goles del ganador fueron convertidos por Tomás Álvarez, Germán Aguilar y Mariano González, mientras que para Neuquén Rojo anotaron Franco Ventura y Juan Helber.

Lautaro Etienot, referente de Atlético Neuquén Amarillo, y Alejandro Battauz, integrante del Rojo del Pingüi, palpitaron la previa de la histórica final.

Futsal: la copa se trasladará al sur de la ciudad

Atlético Neuquén irá por la quinta estrella

El Torneo Clausura de fútbol de Salón tendrá una final inédita

Neuquén Amarillo sumó así su quinto título en el ámbito salonista. Buscará una nueva estrella en la final anual que disputará ante Camioneros, ganador del Torneo Apertura.

José Hernández Negro, campeón en el ascenso

José Hernández Negro se adjudicó el Torneo Clausura Masculino A de la APFS. El Verdinegro derrotó 4 a 2 a Don Bosco B en la definición de la segunda división del futsal paranaense.

El elenco del norte de la capital entrerriana disputará la final anual ante Mariano Moreno C, equipo que se coronó en el Torneo Apertura. El ganador de este juego ascenderá a la elite.

Atlético Neuquén Clausura Toma Vieja José Hernández
