Concordia brilló en una nueva fecha de la Copa Argentina de SUP

Concordia vivió una nueva fecha de la Copa Argentina de SUP en el Lago de Salto Grande, con gran participación, clima ideal y un nivel deportivo destacado.

10 de noviembre 2025 · 12:30hs
Foto: Gentileza/Eduardo Cabalanti

El Lago de Salto Grande volvió a convertirse en epicentro del deporte y la naturaleza con la disputa de una nueva fecha de la Copa Argentina de SUP, desarrollada en las instalaciones del Concordia Yacht Club.

Bajo un sol radiante y con condiciones perfectas para la práctica, la jornada congregó a un gran número de participantes y espectadores, reafirmando a Concordia como una plaza clave dentro del calendario nacional.

LEER MÁS: De las aguas del Paraná al podio mundial: la revancha dorada de Francisco Giusti

SUP en Concordia: sol, naturaleza y alto nivel deportivo

Por sexto año consecutivo, la ciudad fue anfitriona del evento, consolidándose como una de las sedes más destacadas del circuito. Competidores de diferentes provincias se dieron cita para compartir una jornada de camaradería y alto nivel deportivo.

Entre los protagonistas se destacó la participación de Francisco Giusti, oriundo de Paraná, quien recientemente se consagró campeón mundial en la carrera técnica del International Canoe Federation (ICF), disputado en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Su presencia fue uno de los atractivos principales de la competencia, inspirando a jóvenes deportistas y aficionados.

En la distancia de Maratón 10 km, los resultados dentro de la rama masculina fueron para Francisco Giusti, que se quedó con el primer puesto, seguido por Rodrigo Ramírez y Tobías Zalazar. Por otro lado, en la rama femenina el primer lugar fue para María José Chappet, seguida por Pilar Colli y Tiziana Pacor. La organización destacó el excelente nivel mostrado por los deportistas y el entusiasmo del público, que acompañó durante toda la jornada.

Vale mencionar que uno de los grandes protagonistas fue el campeón del mundo Francisco Giusti. El paranaense se coronó campeón mundial de SUP en el campeonato celebrado en Dubái. El deportista entrerriano obtuvo el título mundial en la categoría Master 40 del Campeonato Mundial de Stand Up Paddle 2025, organizado por la International Canoe Federation. Su triunfo consolida a América Latina entre las potencias de este deporte en expansión.

La cita en Abu Dhabi es considerada una de las más exigentes del circuito internacional, tanto por el nivel de los competidores como por las condiciones climáticas y técnicas del recorrido.

