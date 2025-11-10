La historia que dio origen a la fundación de Colonia Avellaneda

Nacida de un plan de colonización en 1904, Colonia Avellaneda creció junto a Paraná y hoy combina tradición rural con desarrollo urbano.

Para comienzos del siglo XX, la mayor parte de las tierras fiscales de Entre Ríos ya habían pasado a manos privadas. Ante esa situación, el Gobierno provincial se vio en la necesidad de adquirir nuevos campos para continuar con sus planes de colonización.

Así, mediante la Ley Nº 1965 del 10 de noviembre de 1904, se autorizó al Poder Ejecutivo a comprar al Banco Hipotecario Nacional una propiedad de 1.577 hectáreas, 78 áreas y 3 centiáreas, ubicada en el departamento Paraná, por 101.000 pesos. Las tierras eran conocidas como “Campo de Garasino”.

La norma establecía que el terreno debía dividirse en lotes destinados a familias agricultoras, con pagos en plazos no menores a diez años y la obligación de radicarse y trabajarlos en forma directa. Cada agricultor podía adquirir uno o, como máximo, dos lotes, y debía poblarlos personalmente. Se consideraba “poblar” a la residencia habitual del comprador y la construcción de su vivienda o instalaciones productivas.

Pocos días después de sancionada la ley, el 15 de noviembre de 1904, se designó al agrimensor Anselmo Isasi para tomar posesión del terreno en representación del Gobierno y realizar la mensura definitiva.

Presidente Avellaneda

En 1905, otra norma dispuso que la nueva colonia llevara el nombre “Presidente Avellaneda”, en homenaje al exmandatario nacional. Ese mismo año se nombró como encargado del cuidado del campo a Demetrio Romano, quien fue reemplazado meses después por Fortunato Montrull.

Años más tarde, en su mensaje de 1921, el gobernador Celestino Marcó informó que las parcelas de la Colonia Avellaneda estaban totalmente vendidas y que sus ocupantes cumplían con las disposiciones de la ley de creación. En esos tiempos, el trigo, el lino y el maíz eran los principales cultivos, y la lechería encontraba en la cercanía con Paraná su mercado natural.

Comunidad urbana

Con el paso de las décadas, Colonia Avellaneda experimentó un crecimiento sostenido. Hoy reúne numerosos barrios: algunos, como El Talar, La Loma, Las Acacias, La Lonja o Los Zorzales, conservan un perfil residencial de fin de semana, con amplios espacios verdes; otros, como Pignalberi o San Miguel, concentran viviendas de planes sociales que dieron respuesta a la demanda habitacional.

Se calcula que existen unas 2.300 construcciones, de las cuales 600 fueron entregadas en 2010, 200 en 2014 y otras 400 adjudicadas en 2015. La población –que pasó de 1.045 habitantes en 1991 a más de 3.000 en 2010– mantiene una estrecha relación con Paraná.

La ciudad cuenta con varias escuelas primarias y secundarias, tanto públicas como privadas, y con infraestructura básica que se fue ampliando con el tiempo: agua potable, energía eléctrica, alumbrado público y recolección de residuos.

La Junta de Gobierno se creó en el año 1985 y, tras sucesivas modificaciones legales, Colonia Avellaneda fue elevada a municipio en 2005 y a categoría única en diciembre de 2011. Hoy combina la memoria de su origen agrícola con una dinámica urbana en expansión.