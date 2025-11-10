El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por lluvias y tormentas para la noche de este martes en la zona oeste de Entre Ríos

Entre Ríos: alerta por fuertes tormentas para siete departamentos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por lluvias y tormentas para la noche de este martes en la zona oeste de Entre Ríos, según informó el área de Defensa Civil de la provincia.

El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que estén acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas de viento, frecuente actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

La zona de afectación abarca los departamentos Paraná, Diamante, La Paz, Nogoyá, Villaguay, Gualeguay y Victoria.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Recomendaciones

Desde la provincia se insta a la población a tomar los siguientes recaudos necesarios para minimizar riesgos:

*Evitar actividades al aire libre y no sacar la basura.

*Retirar objetos que puedan ser arrastrados o que impidan el escurrimiento del agua.

*No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caer.

*Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

*Estar atento ante la posible caída de granizo.

*Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

