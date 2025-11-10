Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Entre Ríos: alerta por fuertes tormentas para siete departamentos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por lluvias y tormentas para la noche de este martes en la zona oeste de Entre Ríos

10 de noviembre 2025 · 09:56hs
Foto UNO/Liliana Bonarrigo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por lluvias y tormentas para la noche de este martes en la zona oeste de Entre Ríos, según informó el área de Defensa Civil de la provincia.

La zona de afectación abarca los departamentos Paraná, Diamante, La Paz, Nogoyá, Villaguay, Gualeguay y Victoria.

El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que estén acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas de viento, frecuente actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Recomendaciones

Desde la provincia se insta a la población a tomar los siguientes recaudos necesarios para minimizar riesgos:

*Evitar actividades al aire libre y no sacar la basura.

*Retirar objetos que puedan ser arrastrados o que impidan el escurrimiento del agua.

*No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caer.

*Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

*Estar atento ante la posible caída de granizo.

*Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Este lunes

El SMN prevé para este lunes una jornada agradable en Entre Ríos, con cielo mayormente despejado y 26° de máxima

