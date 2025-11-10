El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por lluvias y tormentas para la noche de este martes en la zona oeste de Entre Ríos, según informó el área de Defensa Civil de la provincia.
Entre Ríos: alerta por fuertes tormentas para siete departamentos
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por lluvias y tormentas para la noche de este martes en la zona oeste de Entre Ríos
La zona de afectación abarca los departamentos Paraná, Diamante, La Paz, Nogoyá, Villaguay, Gualeguay y Victoria.
El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que estén acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas de viento, frecuente actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Recomendaciones
Desde la provincia se insta a la población a tomar los siguientes recaudos necesarios para minimizar riesgos:
*Evitar actividades al aire libre y no sacar la basura.
*Retirar objetos que puedan ser arrastrados o que impidan el escurrimiento del agua.
*No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caer.
*Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
*Estar atento ante la posible caída de granizo.
*Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Este lunes
El SMN prevé para este lunes una jornada agradable en Entre Ríos, con cielo mayormente despejado y 26° de máxima