La Selección Argentina aplastó a Fiyi en el Mundial Sub 17

Por la fecha 3 del grupo D, la Selección Argentina vapuleó 7 a 0 al combinado oceánico, a la espera de los 16avos de final de la Copa del Mundo de Qatar.

9 de noviembre 2025 · 15:52hs
La Selección Argentina espera rival en la competencia.

En el estadio Aspire Zone, la Selección Argentina vapuleó 7 a 0 a Fiyi por la fecha 3 del grupo D del Mundial Sub 17 Qatar 2025. La Albiceleste dominó de principio a fin el encuentro, que contó con un hat-trick de Uriel Ojeda, un doblete de Mateo Martínez y otros goles de Santiago Silveira y Simón Escobar.

Con este resultado, los dirigidos por Diego Placente se ubican como uno de los mejores primeros y ya aguardan en los 16avos de final, con rival a confirmar.

Argentina ganó los dos partidos que disputó en el Mundial Sub 17 que se disputa en Qatar.

La Selección Argentina avanzó de fase en el Mundial Sub 17

El presente torneo mundialista se desarrolla en Qatar con un formato inédito: por primera vez, participan 48 selecciones y la fase de eliminación directa comenzará con dieciseisavos de final. Los dos primeros de cada una de las zonas, junto a los ocho mejores terceros, accederán a las rondas decisivas.

Una deuda de la Selección Argentina

El recorrido de Argentina en la historia de los mundiales Sub 17 no ha superado la marca de semifinales. La mejor posición fue el tercer puesto obtenido en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003. En la edición pasada, realizada en Indonesia, la Albiceleste perdió por penales frente a Alemania—eventual campeón—y finalizó cuarta tras caer ante Malí en el partido por el podio.

