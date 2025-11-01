Uno Entre Rios | Ovación | Diego Simonet

Diego Simonet y el fin de una era: "Decidí terminar esta etapa con los Gladiadores"

El histórico jugador de handbol anunció su retiro de la Selección Argentina, después de 20 años de representar al país.

1 de noviembre 2025 · 17:03hs
Si bien la Selección Argentina de handball se encuentra en plena competencia del Cuatro Naciones junto a México, Brasil y Chile, el foco de la notica se posó en Diego Simonet. Es que el histórico jugador de los Gladiadores anunció su retiro del combinado nacional, tras 20 años representando al país.

En exclusiva con TyC Sports, el jugador de Montpellier confirmó la noticia: "Decidí terminar esta etapa de tantos años con la Selección. Creo que es un buen momento para parar. La lesión que tengo me da una señal de que es momento también. Son muchos años, sabía que no iba a llegar a otro ciclo olímpico y me parecía injusto sacarle el lugar a otro. Hoy, mi proridad es mi familia y perderme momentos únicos me cuesta cada vez más".

Emocionado, Simonet añadió que había hablado ya con el cuerpo técnico del seleccionado y que les había comentado que su intención era la de retirarse después de los Juegos Olímpicos de París 2024. Sin embargo, el pedido del nuevo cuerpo técnico fue que continúe un poco más, algo a lo que accedió, hasta este momento.

Simonet, quien está esperando a su tercer hijo, explicó así que el partido del pasado jueves ante Brasil fue su despedida de los Gladiadores. De esta manera, el Chino le puso punto final a una carrera que incluyó 453 goles en 146 partidos oficiales con el seleccionado nacional. En tanto, la Confederación Argentina de Handball le realizará un homenaje especial, al mismo tiempo en que se espera que haya también una partido despedida en su honor.

Justamente en cuanto a su futuro en Francia, Simonet aseguró que por ahora su intención es seguir en Montpellier, aunque fue cauto: "Por ahora, el futuro está en seguir ahí, donde está mi familia y he hecho muchos amigos. Pero también aprendí que en el deporte las cosas cambian semana a semana y uno no puede decir con certeza algo. Prefiero no confirmar nada, pero en el corto plazo seguiremos en Montpellier. El club quiere que siga, incluso trabajando en el club como dirigente, embajador o algo así. Eso se valora mucho".

En paralelo, ante la consulta de poder regresar al país y jugar junto a su hermano Sebastián, el Chino dejó la puerta abierta para cuando finalice su contrato en Francia: "Soy alguien que juega muy físico, con la velocidad. Quizás 35 o 36 es mucho para volver. Por ahora seguiremos allá, estos meses serán decisivos. Pero, ¿por qué no? Quizás en algún torneo me gustaría volver a jugar con mi hermano, que siempre fue mi ídolo".

LEER MÁS: Rowing busca hacer historia en el Campeonato Panamericano

Si bien el legado de Simonet excede a lo deportivo para el handball argentino, lo cierto es que los libros de la historia dirán que el Chino ganó cuatro medallas doradas en Tornes Panamericanos o Sur-Centro (2010, 2012, 2014 y 2020), tres medallas doradas en Juegos Panamericanos (Guadalajara 2011, Lima 2019 y Santiago 2023), tuvo tres participaciones en Juegos Olímpicos (Londres 2012, Tokio 2020 y París 2024), y además fue parte del mejor puesto histórico de los Gladiadores en un Mundial de adultos (11°, en Egipto 2021).

