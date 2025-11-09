TN Clase 3: Mallo ganó en Río Cuarto y Julián Santero es el campeón 2025

El cordobés se impuso de punta a punta con el Chevrolet Cruze del M3 Sport Race. Santero llegó 10º, se coronó con una fecha de anticipación.

El escenario era propicio para que, al igual que en 2021, Julián Santero (Toyota Corolla) se consagrara campeón de la Clase 3 del TN una fecha antes del final del torneo. Y el mendocino, tal como sucedió a lo largo de la temporada, no falló y festejó su segundo título de la categoría en Río Cuarto, donde Santiago Mallo (Chevrolet Cruze) resultó el ganador de la 11ª y anteúltima fecha del campeonato 2025.

El mendocino largó 13º y terminó 10º en la Final, su segundo su peor resultado de la temporada (había sido 11º en Buenos Aires) en un circuito donde en mayo pasado había ganado con el tope de lastre (45 kilos). Sin embargo, la diferencia de puntos a su favor era tal que l a coronación anticipada nunca corrió riesgo , ya que ninguno de los 4 pilotos que tenía posibilidades matemáticas era protagonista en la lucha por la victoria.

La palabra de Julián Santero

“No estábamos rápidos, no venía con buen ritmo, pero alcanzó y se disfruta mucho. E stoy muy feliz, este título es igual de importante que el primero. Estoy agradecido a todos los que hacen esto posible. En lo deportivo fuimos contundentes todo el año ”, manifestó Santero en los micrófonos de AM590 Continental y Campeones Radio.

Cuatro años después, el mendocino -único campeón con Toyota en Clase 3- replicó la corona obtenida en 2021. Y no sólo lo hizo con el mismo Corolla sino con el mismo respaldo técnico de aquella vez: Gabriel Rodríguez en la atención del chasis y Esteban Pou en la preparación de los motores.

Santiago Mallo es el 8º ganador de la temporada 2025 de la Clase 3 del TN.

Ajeno a la lucha por el título, Santiago Mallo (Chevrolet Cruze) consiguió su 4ª victoria en la Clase 3 del TN y la 1ª de la temporada en un fin de semana especial: no sólo por el hecho de ser local sin porque en estos días se confirmó que el M3 Sport Race, el equipo familiar que integra junto a su hermano Manuel Mallo y a su padre Marcelo “Pali” Mallo, no tendrá continuidad en 2026 en la categoría, ya que fue vendido al Canning Motorsports.

El cordobés de Río Tercero largó desde la “pole position” y si bien ganó de punta a punta, debió exigirse al máximo para contener los ataques de Alfonso Domenech (VW Virtus). El campeón saliente ejecutó tres intentos claros de superación pero siempre encontró la férrea resistencia de “Santi” Mallo, a quien el pergaminense acusó por su proceder a la hora de defenderse.

El piloto del Saturni Racing fue el único en condiciones de presentarle pelea al ganador en la Final, pero no terminó 2º. La pinchadura de un neumático sobre el final de la carrera le hizo perder a metros de la bandera a cuadros el 2º puesto a manos de Agustín Canapino (Toyota Corolla). El arrecifeño del Ale Bucci Racing, que largó 4º, logró su 1º podio en su 2ª carrera como titular, mientras que Domenech terminó en el “top 3” por 2ª vez en el año.

La lucha por el ascenso al Turismo Carretera, reservado para el piloto mejor ubicado en el campeonato entre los que no corren en la “máxima”, se inclinó ahora en favor de Rodrigo Lugón (VW Virtus), que llegó a Río Cuarto a 4,5 puntos de Jorge Barrio (Chevrolet Cruze) y se va de Córdoba 11,5 por delante, con 63 en juego en Mendoza. El cordobés llegó 6º en la Final, mientras que el pinamarense había sido 7º pero un recargo por un toque a Jonatan Castellano (Chevrolet Cruze) lo dejó 21º.

El TN disputará su Premio Coronación en el autódromo de San Martín, provincia de Mendoza, del 28 al 30 de noviembre.