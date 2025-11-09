Dua Lipa mira el Superclásico desde el palco La artista británica, Dua Lipa, está presente en el superclásico de Boca-River y mira el partido desde un palco en La Bombonera. 9 de noviembre 2025 · 17:40hs

Dua Lipa mira el Superclásico desde el palco

La aparición de Dua Lipa en uno de los palcos de La Bombonera durante el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate sorprendió a los asistentes y generó un revuelo en el ambiente futbolístico argentino. La artista británica de ascendencia albanesa, reconocida internacionalmente, aceptó la invitación de la dirigencia del Xeneixe para presenciar el partido correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Del Monumental a la Bombonera La visita de Dua Lipa a la cancha de Boca se produjo tras dos presentaciones multitudinarias en el Estadio Monumental, donde ofreció conciertos el viernes y el sábado previos al encuentro. La cantante, que se encuentra en plena gira sudamericana, decidió extender su estadía en Argentina un día más antes de continuar hacia Chile, donde tiene programados dos recitales en el Estadio Nacional de Santiago.

En las horas previas al Superclásico, la incertidumbre sobre la presencia de la artista en La Bombonera se mantuvo hasta último momento. A primera hora del día, la cuenta oficial de River Plate difundió imágenes de Dua Lipa luciendo la camiseta del club, por lo que puede aseverarse que hasta el Súper se jugó en la figura de la cantante. Finalmente, la cantante fue vista en el palco número cinco del Estadio Alberto J. Armando, acompañada por un equipo de seguridad, pero con la albiceleste como uniforme.