Colapinto cerró su labor en la 15ª posición

La performance del Alpine le permitió cumplir a Colapinto con todas las vueltas del GP de San Pablo, y ver nuevamente la bandera de cuadros en su 24ª.

Difícil, pero no imposible, fue el objetivo de Franco Colapinto en la competencia principal del Gran Premio de San Pablo, que se corrió en el autódromo «José Carlos Pace» de Interlagos en San Pablo, y en donde pudo recorrer el total del recorrido con el Alpine A525, que fue rearmado en la mayoría de sus piezas luego del fuerte despiste en la carrera Sprint del sábado.

Cumpliendo con una estrategia de dos paradas en boxes, el piloto argentino disputó la prueba paulista utilizando neumáticos de compuesto medio en las 71 vueltas, con los cuales fue por un momento el más rápido de la pista de 4.309 metros (con 1m12s816), demostrando una equilibrada prestación que le permitió atacar y defenderse.

En tanto todos miraban al cielo ante las probabilidades de lluvia que finalmente no se cumplieron, desde el inicio el desarrollo del GP paulista brindó alternativas, centrándose en la primera curva («S de Senna»), la cual fue superada por Colapinto sin mayores complicaciones.

Si bien fue superado por Yuki Tsunoda (Red Bull) y Gabriel Bortoleto (Sauber), rápidamente consigue recuperarse ante el retraso del brasileño por un incidente que inició el japonés e involucró al canadiense Lance Stroll (Aston Martin); esto motivó una neutralización.

En el momento que se notificaba a los pilotos con banderas y mensajes, Lewis Hamilton (Ferrari) se encontró con el coche del argentino aminorando la velocidad y no pudo evitar golpear en la rueda trasera izquierda del A525, ocasionando eso solo el daño en el alerón del auto del británico, quien debió parar en boxes.