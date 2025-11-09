Uno Entre Rios | Ovación | Colapinto

Colapinto cerró su labor en la 15ª posición

La performance del Alpine le permitió cumplir a Colapinto con todas las vueltas del GP de San Pablo, y ver nuevamente la bandera de cuadros en su 24ª.

9 de noviembre 2025 · 16:04hs
Colapinto y su labor en Brasil.

Foto: Juan Iribarren.

Colapinto y su labor en Brasil.

Difícil, pero no imposible, fue el objetivo de Franco Colapinto en la competencia principal del Gran Premio de San Pablo, que se corrió en el autódromo «José Carlos Pace» de Interlagos en San Pablo, y en donde pudo recorrer el total del recorrido con el Alpine A525, que fue rearmado en la mayoría de sus piezas luego del fuerte despiste en la carrera Sprint del sábado.

Colapinto cumplió con la estrategia

Cumpliendo con una estrategia de dos paradas en boxes, el piloto argentino disputó la prueba paulista utilizando neumáticos de compuesto medio en las 71 vueltas, con los cuales fue por un momento el más rápido de la pista de 4.309 metros (con 1m12s816), demostrando una equilibrada prestación que le permitió atacar y defenderse.

Colapinto vuelve a Interlagos con otra amenaza de lluvia: el pronóstico y el mal recuerdo en Williams

Colapinto vuelve a Interlagos con otra amenaza de lluvia: el pronóstico y el mal recuerdo en Williams

Boca y River juegan con una Bombonera colmada.

Boca y River igualan un partido caliente en La Bombonera

En tanto todos miraban al cielo ante las probabilidades de lluvia que finalmente no se cumplieron, desde el inicio el desarrollo del GP paulista brindó alternativas, centrándose en la primera curva («S de Senna»), la cual fue superada por Colapinto sin mayores complicaciones.

Si bien fue superado por Yuki Tsunoda (Red Bull) y Gabriel Bortoleto (Sauber), rápidamente consigue recuperarse ante el retraso del brasileño por un incidente que inició el japonés e involucró al canadiense Lance Stroll (Aston Martin); esto motivó una neutralización.

En el momento que se notificaba a los pilotos con banderas y mensajes, Lewis Hamilton (Ferrari) se encontró con el coche del argentino aminorando la velocidad y no pudo evitar golpear en la rueda trasera izquierda del A525, ocasionando eso solo el daño en el alerón del auto del británico, quien debió parar en boxes.

Colapinto San Pablo Alpine Franco Colapinto
Noticias relacionadas
Santero festejó con su gente en el podio.

TN Clase 3: Mallo ganó en Río Cuarto y Julián Santero es el campeón 2025

Los Pumas obtuvieron una victoria clave para el ránking mundial.

Los Pumas lograron un triunfazo ante Gales

La Selección Argentina espera rival en la competencia.

La Selección Argentina aplastó a Fiyi en el Mundial Sub 17

Franco saludado en Interlagos por sus fans. Max Verstappen sufrió una penalización por ajustes y largara desde pitlane en el GP de Brasil. Franco Colapinto largará un puesto adelante 

Franco Colapinto parte 17° en la carrera de Interlagos, Brasil

Ver comentarios

Lo último

Boca y River igualan un partido caliente en La Bombonera

Boca y River igualan un partido caliente en La Bombonera

TN Clase 3: Mallo ganó en Río Cuarto y Julián Santero es el campeón 2025

TN Clase 3: Mallo ganó en Río Cuarto y Julián Santero es el campeón 2025

Los Pumas lograron un triunfazo ante Gales

Los Pumas lograron un triunfazo ante Gales

Ultimo Momento
Boca y River igualan un partido caliente en La Bombonera

Boca y River igualan un partido caliente en La Bombonera

TN Clase 3: Mallo ganó en Río Cuarto y Julián Santero es el campeón 2025

TN Clase 3: Mallo ganó en Río Cuarto y Julián Santero es el campeón 2025

Los Pumas lograron un triunfazo ante Gales

Los Pumas lograron un triunfazo ante Gales

Colapinto cerró su labor en la 15ª posición

Colapinto cerró su labor en la 15ª posición

La Selección Argentina aplastó a Fiyi en el Mundial Sub 17

La Selección Argentina aplastó a Fiyi en el Mundial Sub 17

Policiales
Una mujer fue detenida por atacar a su ex con un cuchillo en Paraná

Una mujer fue detenida por atacar a su ex con un cuchillo en Paraná

Concordia: cuatro detenidos, drogas y dinero secuestrados

Concordia: cuatro detenidos, drogas y dinero secuestrados

Detuvieron a adolescente que apuñaló a joven en una fiesta

Detuvieron a adolescente que apuñaló a joven en una fiesta

Paraná: encontraron a la adolescente que era buscada

Paraná: encontraron a la adolescente que era buscada

Seguirá preso en Entre Ríos el camionero brasileño condenado en el caso de las dos toneladas de droga

Seguirá preso en Entre Ríos el camionero brasileño condenado en el caso de las dos toneladas de droga

Ovación
Boca y River igualan un partido caliente en La Bombonera

Boca y River igualan un partido caliente en La Bombonera

Colapinto cerró su labor en la 15ª posición

Colapinto cerró su labor en la 15ª posición

TN Clase 3: Mallo ganó en Río Cuarto y Julián Santero es el campeón 2025

TN Clase 3: Mallo ganó en Río Cuarto y Julián Santero es el campeón 2025

De las aguas del Paraná al podio mundial: la revancha dorada de Francisco Giusti

De las aguas del Paraná al podio mundial: la revancha dorada de Francisco Giusti

Los Pumas lograron un triunfazo ante Gales

Los Pumas lograron un triunfazo ante Gales

La provincia
Concordia vive la 32° Fiesta Provincial del Inmigrante

Concordia vive la 32° Fiesta Provincial del Inmigrante

Luciano Barbagelata: Somos empresarios que aprendimos a vivir con lo justo

Luciano Barbagelata: "Somos empresarios que aprendimos a vivir con lo justo"

SMN: en la semana, las temperaturas irán en aumento

SMN: en la semana, las temperaturas irán en aumento

Salvador vuelve a rodar: un carrito ortopédico le devuelve la movilidad y la alegría

Salvador vuelve a rodar: un carrito ortopédico le devuelve la movilidad y la alegría

El Tribunal de Cuentas analiza la situación de OSER con su síndico fiscalizador por la oposición

El Tribunal de Cuentas analiza la situación de OSER con su síndico fiscalizador por la oposición

Dejanos tu comentario