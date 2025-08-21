Uno Entre Rios | Ovación | Secretaría de Deportes

La Secretaría de Deportes de Entre Ríos realiza un relevamiento de clubes

La Secretaría de Deportes, en articulación de la Policía, impulsa un relevamiento de sedes y subsedes de las entidades en el marco del programa Clubes Seguros.

21 de agosto 2025 · 19:54hs
La iniciativa de la Secretaría de Deportes apunta a fortalecer la prevención

La iniciativa de la Secretaría de Deportes apunta a fortalecer la prevención, y garantizar la seguridad en espectáculos deportivos.

La Secretaría de Deportes del Gobierno de Entre Ríos, en articulación con la Policía provincial, impulsa un relevamiento online de clubes sedes y subsedes en el marco del programa Clubes Seguros, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad en los espacios deportivos.

El organismo está llevando adelante, de manera online, un relevamiento destinado a clubes sedes y subsedes con el propósito de obtener información actualizada sobre las condiciones de seguridad en instituciones deportivas.

River y Libertad se enfrentan en el Más Monumental

Robert Rojas determinó la Ley del Ex y Libertad se lo empató a River

Godoy Cruz se despidió de la Copa Sudamericana tras caer con Atlético Mineiro en Mendoza

Godoy Cruz se despidió de la Copa Sudamericana tras caer con Atlético Mineiro en Mendoza

En este marco, y en coordinación con la Policía de Entre Ríos, se puso en marcha el programa Clubes Seguros, una iniciativa que apunta a fortalecer la prevención, y garantizar la seguridad en espectáculos deportivos.

Secretaría de Deportes clubes Policía Entre Ríos
Noticias relacionadas
Lisandro Alzugaray, marcó de penal, a los 60 para los ecuatorianos.

Con un gol entrerriano, Liga de Quito derrotó a Botafogo y logró el pase a los cuartos

Juan Pablo Vojvoda será el DT del Santos de Neymar para buscar escapar del descenso.

Juan Pablo Vojvoda será el DT del Santos de Neymar para buscar escapar del descenso

Racing: cuatro fechas de suspensión para Gustavo Costas por su exabrupto ante Tigre

Racing: cuatro fechas de suspensión para Gustavo Costas por su exabrupto ante Tigre

En vez de preocuparse por la integridad humana de todos los hinchas, se preocupaba por cuestiones futbolísticas”, enfatizó Marcelo Díaz.

Marcelo Díaz criticó duramente a Néstor Grindetti

Ver comentarios

Lo último

Robert Rojas determinó la Ley del Ex y Libertad se lo empató a River

Robert Rojas determinó la Ley del Ex y Libertad se lo empató a River

Bahl, Michel y Marclay recorrieron Ibicuy

Bahl, Michel y Marclay recorrieron Ibicuy

Godoy Cruz se despidió de la Copa Sudamericana tras caer con Atlético Mineiro en Mendoza

Godoy Cruz se despidió de la Copa Sudamericana tras caer con Atlético Mineiro en Mendoza

Ultimo Momento
Robert Rojas determinó la Ley del Ex y Libertad se lo empató a River

Robert Rojas determinó la Ley del Ex y Libertad se lo empató a River

Bahl, Michel y Marclay recorrieron Ibicuy

Bahl, Michel y Marclay recorrieron Ibicuy

Godoy Cruz se despidió de la Copa Sudamericana tras caer con Atlético Mineiro en Mendoza

Godoy Cruz se despidió de la Copa Sudamericana tras caer con Atlético Mineiro en Mendoza

Con un gol entrerriano, Liga de Quito derrotó a Botafogo y logró el pase a los cuartos

Con un gol entrerriano, Liga de Quito derrotó a Botafogo y logró el pase a los cuartos

Senado: vuelven a subir los sueldos cobrarán $10,2 millones en bruto

Senado: vuelven a subir los sueldos cobrarán $10,2 millones en bruto

Policiales
Un hombre murió tras ser atropellado por un camión en el Acceso Norte de Paraná

Un hombre murió tras ser atropellado por un camión en el Acceso Norte de Paraná

Detuvieron a un hombre por amenazas calificadas y lesiones y secuestraron drogas

Detuvieron a un hombre por amenazas calificadas y lesiones y secuestraron drogas

Condenaron a un hombre por transportar casi dos kilos de marihuana a Chajarí

Condenaron a un hombre por transportar casi dos kilos de marihuana a Chajarí

Un hombre fue detenido tras robarle a un conductor de moto UBER

Un hombre fue detenido tras robarle a un conductor de moto UBER

Un suboficial retirado de la Policía se quitó la vida en Rosario del Tala

Un suboficial retirado de la Policía se quitó la vida en Rosario del Tala

Ovación
Robert Rojas determinó la Ley del Ex y Libertad se lo empató a River

Robert Rojas determinó la Ley del Ex y Libertad se lo empató a River

Con un gol entrerriano, Liga de Quito derrotó a Botafogo y logró el pase a los cuartos

Con un gol entrerriano, Liga de Quito derrotó a Botafogo y logró el pase a los cuartos

Godoy Cruz se despidió de la Copa Sudamericana tras caer con Atlético Mineiro en Mendoza

Godoy Cruz se despidió de la Copa Sudamericana tras caer con Atlético Mineiro en Mendoza

Destrozos, sangre y locura: así quedó el estadio de Independiente tras la barbarie

Destrozos, sangre y locura: así quedó el estadio de Independiente tras la barbarie

Racing: cuatro fechas de suspensión para Gustavo Costas por su exabrupto ante Tigre

Racing: cuatro fechas de suspensión para Gustavo Costas por su exabrupto ante Tigre

La provincia
Bahl, Michel y Marclay recorrieron Ibicuy

Bahl, Michel y Marclay recorrieron Ibicuy

Enersa explicó el motivo del corte de luz que afectó a gran parte de Paraná

Enersa explicó el motivo del corte de luz que afectó a gran parte de Paraná

Concordia: el oficialismo bloqueó el debate sobre Salto Grande y Enersa

Concordia: el oficialismo bloqueó el debate sobre Salto Grande y Enersa

UCR Activa pide la expulsión de Atilio Benedetti y Marcela Antola

UCR Activa pide la expulsión de Atilio Benedetti y Marcela Antola

Entre Ríos superó los valores históricos de precipitaciones en agosto

Entre Ríos superó los valores históricos de precipitaciones en agosto

Dejanos tu comentario