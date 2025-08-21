La Secretaría de Deportes de Entre Ríos realiza un relevamiento de clubes La Secretaría de Deportes, en articulación de la Policía, impulsa un relevamiento de sedes y subsedes de las entidades en el marco del programa Clubes Seguros. 21 de agosto 2025 · 19:54hs

La iniciativa de la Secretaría de Deportes apunta a fortalecer la prevención, y garantizar la seguridad en espectáculos deportivos.

La Secretaría de Deportes del Gobierno de Entre Ríos, en articulación con la Policía provincial, impulsa un relevamiento online de clubes sedes y subsedes en el marco del programa Clubes Seguros, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad en los espacios deportivos.

El organismo está llevando adelante, de manera online, un relevamiento destinado a clubes sedes y subsedes con el propósito de obtener información actualizada sobre las condiciones de seguridad en instituciones deportivas.

En este marco, y en coordinación con la Policía de Entre Ríos, se puso en marcha el programa Clubes Seguros, una iniciativa que apunta a fortalecer la prevención, y garantizar la seguridad en espectáculos deportivos.