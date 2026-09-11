La Policía Federal clausuró el Autódromo de La Plata

Autoridades de la Policía Federal clausuraron el Autódromo de La Plata y obligaron a los equipos de una categoría zonal abandonar el predio.

Agentes de la Policía Federal llegaron en la tarde del viernes a La Plata y clausuraron el autódromo.

El autódromo de La Plata es noticia debido a lo sucedido en las últimas horas, ya que la Policía Federal Argentina procedió a la clausura del predio. La actividad deportiva prevista para este fin de semana fue suspendida debido a la medida tomada por las fuerzas de seguridad.

Personal de la Policía Federal se dio cita en el Roberto Mouras para proceder a la clausura del autódromo, lo cual se da debido a irregularidades administrativas. La Asociación Libre Mil Agrupada (A.L.M.A) tenía previsto realizar su séptima fecha, pero debió dejar sin efecto la misma por lo acontecido.

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“Lamentamos informar que el autódromo queda clausurado a partir de este momento y no podremos desarrollar la actividad de este fin de semana. Cuando tengamos más información serán notificados. Desde ya les pedimos disculpas, pero esto es ajeno a la categoría”, informó de forma interna A.L.M.A a sus pilotos y equipos.

Hasta cuándo estaría clausurado el autódromo de La Plata

Las autoridades establecieron un plazo horario para que la categoría que iba a disputar su actividad se retire del predio. Según algunas fuentes consultadas por Carburando, la clausura podría llegar a extenderse por seis meses, lo cual provocaría un inconveniente a distintas divisionales que tenían previsto la continuidad del calendario en el escenario platense, como es el caso del Turismo Carretera, que disputará su Gran Premio Coronación, el próximo 6 de diciembre.

Cabe remarcar que, el pasado 17 de mayo, a la par que se desarrollaba la actividad de TC Pick Up y TC Mouras, el escenario platense había recibido un allanamiento, en el marco de la investigación de irregularidades en la habilitación del mismo.