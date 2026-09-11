El autódromo de La Plata es noticia debido a lo sucedido en las últimas horas, ya que la Policía Federal Argentina procedió a la clausura del predio. La actividad deportiva prevista para este fin de semana fue suspendida debido a la medida tomada por las fuerzas de seguridad.
La Policía Federal clausuró el Autódromo de La Plata
Autoridades de la Policía Federal clausuraron el Autódromo de La Plata y obligaron a los equipos de una categoría zonal abandonar el predio.
Personal de la Policía Federal se dio cita en el Roberto Mouras para proceder a la clausura del autódromo, lo cual se da debido a irregularidades administrativas. La Asociación Libre Mil Agrupada (A.L.M.A) tenía previsto realizar su séptima fecha, pero debió dejar sin efecto la misma por lo acontecido.
“Lamentamos informar que el autódromo queda clausurado a partir de este momento y no podremos desarrollar la actividad de este fin de semana. Cuando tengamos más información serán notificados. Desde ya les pedimos disculpas, pero esto es ajeno a la categoría”, informó de forma interna A.L.M.A a sus pilotos y equipos.
Hasta cuándo estaría clausurado el autódromo de La Plata
Las autoridades establecieron un plazo horario para que la categoría que iba a disputar su actividad se retire del predio. Según algunas fuentes consultadas por Carburando, la clausura podría llegar a extenderse por seis meses, lo cual provocaría un inconveniente a distintas divisionales que tenían previsto la continuidad del calendario en el escenario platense, como es el caso del Turismo Carretera, que disputará su Gran Premio Coronación, el próximo 6 de diciembre.
Cabe remarcar que, el pasado 17 de mayo, a la par que se desarrollaba la actividad de TC Pick Up y TC Mouras, el escenario platense había recibido un allanamiento, en el marco de la investigación de irregularidades en la habilitación del mismo.