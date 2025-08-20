La paranaense Máxima Duportal ganó la medalla de oro con Las Leoncitas

La Selección Argentina Sub 21, con Máxima Duportal en el plantel, venció en la final 3 a 0 a Estados Unidos y gritó campeón en los Juegos Panamericanos Junior.

Con la paranaense Máxima Duportal , Las Leoncitas conquistaron los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y se subieron a lo más alto del podio. El seleccionado femenino sub 21 venció en la final a Estados Unidos por 3 a 0 con goles de Lourdes Pisthon (dos) y Lara Casas. Tras un torneo perfecto, se colgaron la medalla dorada en ASU 2025.

A pesar de la tormenta en Asunción y la demora en el inicio del juego, el seleccionado argentino no dejó que nada evite su camino al oro. Con un gol anulado al principio del encuentro, las Leoncitas continuaron con la búsqueda del primer tanto y aumentaron la presión.

Sol Guignet ingresó al área donde se encontraba lista Victoria Falasco para definir hacia el arco, donde Lourdes Pisthon se encargó de asegurar la bocha dentro de los tres palos. En el segundo cuarto, Estados Unidos tuvo una chance clara pero Mercedes Artola pudo desactivar el intento.

Tras el entretiempo, las Leoncitas salieron a dominar la cancha y al minuto convirtió nuevamente Pisthon para agrandar la diferencia. Ya en los últimos 15 minutos, Argentina siguió presionando y buscando ampliar el marcador. Fue Lara Casas, olímpica en París 2024, quien selló el triunfo del seleccionado y el oro en los Juegos Panamericanos Junior 2025.

Premios extras para Las Leoncitas

Con esta victoria, el seleccionado sub 21 consiguió el pasaje directo a los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y un lugar en la Copa del Mundo Junior 2027. Por delante, las Leoncitas continuarán su preparación para el Mundial Sub 21 que se jugará del 1º al 13 de diciembre en Santiago de Chile.