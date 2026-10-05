Liga Federal: Sionista derrotó a Talleres y lidera en soledad la Zona C Sionista se afianzó como único líder de la Zona C de la Liga Federal de básquet tras vencer a Talleres por 93 a 72 en condición de visitante. 5 de octubre 2026 · 14:01hs

Sionista derrotó 93 a 72 a Talleres en condición de visitante en uno de los encuentros correspondiente a la 14° fecha de la Liga Provincial Masculina de Básquet, categoría mayores. Con esta victoria el Centro Juventud se sostiene como único líder de la Zona C con un récord de 12 éxitos y dos caídas.

A su vez, Recreativo y Ciclista dieron un paso al frente a ganar sus respectivos encuentros en casa. El Bochas superó a Olimpia por 75 a 60 en el partido más importante de la jornada, mientras que el Verde derrotó a Estudiantes 73 a 58.

Urquiza e Independiente festejaron en Paraná Por su parte, Independiente de La Paz derrotó 71 a 56 a Quique en el estadio Guillermo Gaya. Por su parte, Urquiza de Santa Elena derrotó en el Gigante del Sur a Paracao por 63 a 55. Posiciones de la Liga Federal Zona A Sportivo San Salvador 16 (7-2) La Armonía 15 (6-3) Social Federación 14 (5-4) Capuchinos 14 (5-4) Ferro San Salvador 13 (4-5) Sarmiento 13 (4-5) Estudiantes Concordia 12 (3-6) San José 11 (2-7) Zona B Atlético Tala 18 (8-2) Regatas 18 (7-4) Luis Luciano 16 (5-6) Peñarol 16 (5-6) Atlético BH 16 (5-6) Racing 15 (5-5) Parque Sur 15 (5-5) Zaninetti 15 (4-7) Bancario 15 (4-7) Zona C Sionista 26 (12-2) Urquiza 25 (11-3) Independiente 23 (9-5) Ciclista 23 (9-5) Recreativo 23 (9-5) Olimpia 22 (8-6) Quique 21 (7-7) Talleres 16 (2-12) Paracao 16 (2-12) Estudiantes 15 (1-13)