Sionista derrotó 93 a 72 a Talleres en condición de visitante en uno de los encuentros correspondiente a la 14° fecha de la Liga Provincial Masculina de Básquet, categoría mayores. Con esta victoria el Centro Juventud se sostiene como único líder de la Zona C con un récord de 12 éxitos y dos caídas.
Liga Federal: Sionista derrotó a Talleres y lidera en soledad la Zona C
Sionista se afianzó como único líder de la Zona C de la Liga Federal de básquet tras vencer a Talleres por 93 a 72 en condición de visitante.
A su vez, Recreativo y Ciclista dieron un paso al frente a ganar sus respectivos encuentros en casa. El Bochas superó a Olimpia por 75 a 60 en el partido más importante de la jornada, mientras que el Verde derrotó a Estudiantes 73 a 58.
Urquiza e Independiente festejaron en Paraná
Por su parte, Independiente de La Paz derrotó 71 a 56 a Quique en el estadio Guillermo Gaya. Por su parte, Urquiza de Santa Elena derrotó en el Gigante del Sur a Paracao por 63 a 55.
Posiciones de la Liga Federal
Zona A
Sportivo San Salvador 16 (7-2)
La Armonía 15 (6-3)
Social Federación 14 (5-4)
Capuchinos 14 (5-4)
Ferro San Salvador 13 (4-5)
Sarmiento 13 (4-5)
Estudiantes Concordia 12 (3-6)
San José 11 (2-7)
Zona B
Atlético Tala 18 (8-2)
Regatas 18 (7-4)
Luis Luciano 16 (5-6)
Peñarol 16 (5-6)
Atlético BH 16 (5-6)
Racing 15 (5-5)
Parque Sur 15 (5-5)
Zaninetti 15 (4-7)
Bancario 15 (4-7)
Zona C
Sionista 26 (12-2)
Urquiza 25 (11-3)
Independiente 23 (9-5)
Ciclista 23 (9-5)
Recreativo 23 (9-5)
Olimpia 22 (8-6)
Quique 21 (7-7)
Talleres 16 (2-12)
Paracao 16 (2-12)
Estudiantes 15 (1-13)