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Liga Federal: Sionista derrotó a Talleres y lidera en soledad la Zona C

Sionista se afianzó como único líder de la Zona C de la Liga Federal de básquet tras vencer a Talleres por 93 a 72 en condición de visitante.

5 de octubre 2026 · 14:01hs
Liga Federal: Sionista derrotó a Talleres y lidera en soledad la Zona C

Sionista derrotó 93 a 72 a Talleres en condición de visitante en uno de los encuentros correspondiente a la 14° fecha de la Liga Provincial Masculina de Básquet, categoría mayores. Con esta victoria el Centro Juventud se sostiene como único líder de la Zona C con un récord de 12 éxitos y dos caídas.

A su vez, Recreativo y Ciclista dieron un paso al frente a ganar sus respectivos encuentros en casa. El Bochas superó a Olimpia por 75 a 60 en el partido más importante de la jornada, mientras que el Verde derrotó a Estudiantes 73 a 58.

Urquiza e Independiente festejaron en Paraná

Por su parte, Independiente de La Paz derrotó 71 a 56 a Quique en el estadio Guillermo Gaya. Por su parte, Urquiza de Santa Elena derrotó en el Gigante del Sur a Paracao por 63 a 55.

Posiciones de la Liga Federal

Zona A

Sportivo San Salvador 16 (7-2)

La Armonía 15 (6-3)

Social Federación 14 (5-4)

Capuchinos 14 (5-4)

Ferro San Salvador 13 (4-5)

Sarmiento 13 (4-5)

Estudiantes Concordia 12 (3-6)

San José 11 (2-7)

Zona B

Atlético Tala 18 (8-2)

Regatas 18 (7-4)

Luis Luciano 16 (5-6)

Peñarol 16 (5-6)

Atlético BH 16 (5-6)

Racing 15 (5-5)

Parque Sur 15 (5-5)

Zaninetti 15 (4-7)

Bancario 15 (4-7)

Zona C

Sionista 26 (12-2)

Urquiza 25 (11-3)

Independiente 23 (9-5)

Ciclista 23 (9-5)

Recreativo 23 (9-5)

Olimpia 22 (8-6)

Quique 21 (7-7)

Talleres 16 (2-12)

Paracao 16 (2-12)

Estudiantes 15 (1-13)

Liga Federal Sionista Talleres Urquiza
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