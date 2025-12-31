La Liga Paranaense anunció un cambio en su Gerencia

Hugo Fontana reemplazará a Rodolfo Emery como Gerente de la Liga Paranaense, función que asumirá en enero.

En el marco de una reestructuración administrativa que comenzará a regir a partir de enero, la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) anunció un cambio en su gerencia. La decisión forma parte de un proceso de fortalecimiento institucional, con el objetivo de seguir consolidando el trabajo dirigencial y organizativo de la entidad.

En este contexto, Rodolfo Emery deja su cargo como Gerente de la LPF, función que desempeñó durante varios años con compromiso, responsabilidad y una marcada vocación por el crecimiento de las instituciones afiliadas.

Desde la Liga destacaron su trayectoria, su profesionalismo y su permanente trabajo pensando en el bien común del fútbol local.

Hugo Fontana, el reemplazante

Asimismo, la entidad confirmó la asunción de Hugo Fontana como nuevo Gerente, quien tomará el cargo con el desafío de continuar y profundizar la línea de trabajo institucional. Desde la dirigencia expresaron su confianza en que Tony Fontana afrontará esta nueva etapa con la pasión y el compromiso que lo caracterizan.

“La Liga se construye con trabajo y con personas”, señalaron desde la institución, remarcando la importancia del rol dirigencial para el desarrollo sostenido del fútbol paranaense. Con este cambio, la Liga reafirma su apuesta al crecimiento, la organización y el fortalecimiento de sus clubes, mirando con optimismo los desafíos que se vienen.