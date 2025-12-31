Uno Entre Rios | Ovación | Liga Paranaense

La Liga Paranaense anunció un cambio en su Gerencia

Hugo Fontana reemplazará a Rodolfo Emery como Gerente de la Liga Paranaense, función que asumirá en enero.

31 de diciembre 2025 · 13:17hs
Hugo Fontana es el nuevo gerente de la Liga Paranaense. 

Prensa Atlético Paraná

Hugo Fontana es el nuevo gerente de la Liga Paranaense. 

En el marco de una reestructuración administrativa que comenzará a regir a partir de enero, la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) anunció un cambio en su gerencia. La decisión forma parte de un proceso de fortalecimiento institucional, con el objetivo de seguir consolidando el trabajo dirigencial y organizativo de la entidad.

En este contexto, Rodolfo Emery deja su cargo como Gerente de la LPF, función que desempeñó durante varios años con compromiso, responsabilidad y una marcada vocación por el crecimiento de las instituciones afiliadas.

Neuquen se consagró campeón de la Copa de la Liga Clausura.

Neuquen se consagró campeón de la Copa de la Liga Clausura

Patronato fue el campeón de la primera edición de la Copa Túnel Subfluvial.

La Copa Túnel Subfluvial repartirá premios millonarios

Desde la Liga destacaron su trayectoria, su profesionalismo y su permanente trabajo pensando en el bien común del fútbol local.

Hugo Fontana, el reemplazante

Asimismo, la entidad confirmó la asunción de Hugo Fontana como nuevo Gerente, quien tomará el cargo con el desafío de continuar y profundizar la línea de trabajo institucional. Desde la dirigencia expresaron su confianza en que Tony Fontana afrontará esta nueva etapa con la pasión y el compromiso que lo caracterizan.

“La Liga se construye con trabajo y con personas”, señalaron desde la institución, remarcando la importancia del rol dirigencial para el desarrollo sostenido del fútbol paranaense. Con este cambio, la Liga reafirma su apuesta al crecimiento, la organización y el fortalecimiento de sus clubes, mirando con optimismo los desafíos que se vienen.

Liga Paranaense Hugo Fontana Rodolfo Emery dirigencia
Noticias relacionadas
Kylian Mbappé es la gran figura del elenco Merengue.

Preocupación en Real Madrid y en Francia por la lesión de Kylian Mbappé

Roberto Carlos fue operado de urgencia en Brasil.

Roberto Carlos fue operado de urgencia por una falla en su corazón

Gabriel Arias ganó seis títulos custodiando la valla Albiceleste.

Gabriel Arias se despidió de Racing con un sentido mensaje

La sanción de la AFA finalmente quedó sin efecto.

La AFA levantó las sanciones a los jugadores de Estudiantes

Ver comentarios

Lo último

Eugenio Medrano dejó de ser director de educación superior del CGE

Eugenio Medrano dejó de ser director de educación superior del CGE

Se normaliza la producción de agua potable en la planta Echeverría

Se normaliza la producción de agua potable en la planta Echeverría

Juventud Unida se reforzó con un delantero de categoría para el Regional Amateur

Juventud Unida se reforzó con un delantero de categoría para el Regional Amateur

Ultimo Momento
Eugenio Medrano dejó de ser director de educación superior del CGE

Eugenio Medrano dejó de ser director de educación superior del CGE

Se normaliza la producción de agua potable en la planta Echeverría

Se normaliza la producción de agua potable en la planta Echeverría

Juventud Unida se reforzó con un delantero de categoría para el Regional Amateur

Juventud Unida se reforzó con un delantero de categoría para el Regional Amateur

Preocupación en Real Madrid y en Francia por la lesión de Kylian Mbappé

Preocupación en Real Madrid y en Francia por la lesión de Kylian Mbappé

Roberto Carlos fue operado de urgencia por una falla en su corazón

Roberto Carlos fue operado de urgencia por una falla en su corazón

Policiales
Encontraron a una joven pidiendo ayuda durante la madrugada en Paraná

Encontraron a una joven pidiendo ayuda durante la madrugada en Paraná

Incendio mortal en rotisería de Victoria: investigan las causas del fuego y si el local estaba habilitado

Incendio mortal en rotisería de Victoria: investigan las causas del fuego y si el local estaba habilitado

Paraná: un joven robó un auto para ir a la casa de su pareja

Paraná: un joven robó un auto para ir a la casa de su pareja

Tragedia en Victoria: dos trabajadoras murieron en un incendio en un local gastronómico

Tragedia en Victoria: dos trabajadoras murieron en un incendio en un local gastronómico

Departamento Tala: un motociclista murió tras chocar con un auto en la ruta nacional 12

Departamento Tala: un motociclista murió tras chocar con un auto en la ruta nacional 12

Ovación
La Liga Paranaense anunció un cambio en su Gerencia

La Liga Paranaense anunció un cambio en su Gerencia

Juventud Unida se reforzó con un delantero de categoría para el Regional Amateur

Juventud Unida se reforzó con un delantero de categoría para el Regional Amateur

Roberto Carlos fue operado de urgencia por una falla en su corazón

Roberto Carlos fue operado de urgencia por una falla en su corazón

Del sedentarismo al sueño de la Maratón de Atenas

Del sedentarismo al sueño de la Maratón de Atenas

El Rowing anunció su Agenda de Verano con actividades

El Rowing anunció su Agenda de Verano con actividades

La provincia
Se normaliza la producción de agua potable en la planta Echeverría

Se normaliza la producción de agua potable en la planta Echeverría

El Concejo Deliberante de Paraná acompañó el acuerdo para reducir el costo de la factura eléctrica

El Concejo Deliberante de Paraná acompañó el acuerdo para reducir el costo de la factura eléctrica

Desde 2026 regirá plenamente la receta electrónica en Entre Ríos

Desde 2026 regirá plenamente la receta electrónica en Entre Ríos

Concordia no renovará contrato a 130 empleados municipales

Concordia no renovará contrato a 130 empleados municipales

Año Nuevo Chino 2026: cuándo empieza, qué animal lo rige y qué le espera a cada signo

Año Nuevo Chino 2026: cuándo empieza, qué animal lo rige y qué le espera a cada signo

Dejanos tu comentario