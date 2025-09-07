El piloto argentino realizó un contundente análisis de su performance y la de la escudería Alpine en el histórico circuito italiano de la F1.

La frustración de Colapinto tras el GP de Monza: "Estoy con bronca, hay que mejorar"

Tras finalizar 17º en el Gran Premio de Monza de la Fórmula 1 , carrera que se le hizo cuesta arriba al igual que a su compañero de equipo Pierre Gasly (P16), Franco Colapinto hizo un contundente análisis en medio de la frustración, expresó su "bronca" por no cumplir con las expectativas y aseguró que "hay que mejorar", en referencia a Alpine en su conjunto.

¿Por qué no dio en la tecla el plan de la escudería? "Fue una carrera muy larga, muy dura para nosotros. No teníamos ritmo, estuve muy solo . Estoy con bronca, hay que mejorar para la próxima", soltó el piloto argentino, envuelto en desilusión tras completar una complicada actuación en el emblemático circuito italiano, que tuvo como ganador a Max Verstappen.

La frustración de Colapinto

La carencia de potencia del motor de su monoplaza y de velocidad punta, en un GP de Monza que exige esas cualidades por sus características, le jugó otra mala pasada a Colapinto. "No pudimos hacer nada, una pena", resumió acto seguido.

Por otro lado, Colapinto confirmó que desde Alpine bajaron la orden para que intercambie de posiciones con Gasly sobre el ocaso de la carrera. Sin embargo, visiblemente ofuscado, no le encontró explicación a la táctica: "No sé cuál fue el objetivo, no sé...".

Después de haber quedado 11º en el GP de Países Bajos, al borde de sus primeros puntos, Colapinto sufrió un nuevo golpe de realidad sobre la situación actual de Alpine en la F1 y sus declaraciones así lo expusieron. Ya con las pulsaciones más bajas, el argentino va a barajar y dar de nuevo como acostumbra y volverá al ruedo en dos semanas (a partir del 19 de septiembre) en el Gran Premio de Azerbaiyán.

El reclamo de Colapinto al ingeniero de Alpine tras el GP de Monza

-Stuart Barlow (ingeniero): "Fue una tarde muy difícil. Sabíamos que iba a ser duro. Bien aguantado. El ritmo parece haber mejorado de nuevo en los medios, una vez que volvimos a la normalidad. Bien hecho tras perderte la FP1. Creo que nos recuperamos bien y continuamos con la progresión que hemos mostrado en Budaest".

-Colapinto: "Hicimos una mala entrada en boxes. Si hubiera estado aquí habría sido mejor. El neumático duro fue mucho mejor".

*Intercambio de radio entre el ingeniero y el piloto argentino luego de la carrera.