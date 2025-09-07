Uno Entre Rios | Ovación | Colapinto

La frustración de Colapinto tras el GP de Monza: "Estoy con bronca, hay que mejorar"

El piloto argentino realizó un contundente análisis de su performance y la de la escudería Alpine en el histórico circuito italiano de la F1.

7 de septiembre 2025 · 17:58hs
La frustración de Colapinto tras el GP de Monza: Estoy con bronca

La frustración de Colapinto tras el GP de Monza: "Estoy con bronca, hay que mejorar"

Tras finalizar 17º en el Gran Premio de Monza de la Fórmula 1, carrera que se le hizo cuesta arriba al igual que a su compañero de equipo Pierre Gasly (P16), Franco Colapinto hizo un contundente análisis en medio de la frustración, expresó su "bronca" por no cumplir con las expectativas y aseguró que "hay que mejorar", en referencia a Alpine en su conjunto.

¿Por qué no dio en la tecla el plan de la escudería? "Fue una carrera muy larga, muy dura para nosotros. No teníamos ritmo, estuve muy solo. Estoy con bronca, hay que mejorar para la próxima", soltó el piloto argentino, envuelto en desilusión tras completar una complicada actuación en el emblemático circuito italiano, que tuvo como ganador a Max Verstappen.

Colapinto quedó eliminado en Q1: largará 17° en el Gran Premio de Monza de la F1.

Colapinto quedó eliminado en Q1: largará 18° en el Gran Premio de Monza de la F1

Hace 18 años, Los Pumas hicieron historia derrotando a Francia.

Hace 18 años, Los Pumas hicieron historia derrotando a Francia

La frustración de Colapinto

Colapinto Monza 1
La frustración de Colapinto tras el GP de Monza:

La frustración de Colapinto tras el GP de Monza: "Estoy con bronca, hay que mejorar"

La carencia de potencia del motor de su monoplaza y de velocidad punta, en un GP de Monza que exige esas cualidades por sus características, le jugó otra mala pasada a Colapinto. "No pudimos hacer nada, una pena", resumió acto seguido.

Por otro lado, Colapinto confirmó que desde Alpine bajaron la orden para que intercambie de posiciones con Gasly sobre el ocaso de la carrera. Sin embargo, visiblemente ofuscado, no le encontró explicación a la táctica: "No sé cuál fue el objetivo, no sé...".

Después de haber quedado 11º en el GP de Países Bajos, al borde de sus primeros puntos, Colapinto sufrió un nuevo golpe de realidad sobre la situación actual de Alpine en la F1 y sus declaraciones así lo expusieron. Ya con las pulsaciones más bajas, el argentino va a barajar y dar de nuevo como acostumbra y volverá al ruedo en dos semanas (a partir del 19 de septiembre) en el Gran Premio de Azerbaiyán.

El reclamo de Colapinto al ingeniero de Alpine tras el GP de Monza

-Stuart Barlow (ingeniero): "Fue una tarde muy difícil. Sabíamos que iba a ser duro. Bien aguantado. El ritmo parece haber mejorado de nuevo en los medios, una vez que volvimos a la normalidad. Bien hecho tras perderte la FP1. Creo que nos recuperamos bien y continuamos con la progresión que hemos mostrado en Budaest".

-Colapinto: "Hicimos una mala entrada en boxes. Si hubiera estado aquí habría sido mejor. El neumático duro fue mucho mejor".

*Intercambio de radio entre el ingeniero y el piloto argentino luego de la carrera.

Colapinto Alpine Monza Max Verstappen
Noticias relacionadas
El Clausura de la Liga Paranaense vivió otro capítulo.

Liga Paranaense: Patronato se impuso en el destacado de la quinta fecha

Gimnasia de Concepción del Uruguay otra vez peleó el descenso y zafó.

Gimnasia de Concepción del Uruguay ganó y mantuvo su plaza en el Federal A

Patronato y Racing empatan sin goles.

Patronato jugó mal y perdió ante Racing pese a contar con un jugador más

Abel Ferreira ganó dos Copas Libertadores con Palmeiras.

Abel Ferreira, cuestionado en Palmeiras antes del choque contra River

Ver comentarios

Lo último

Hace 18 años, Los Pumas hicieron historia derrotando a Francia

Hace 18 años, Los Pumas hicieron historia derrotando a Francia

Liga Paranaense: Patronato se impuso en el destacado de la quinta fecha

Liga Paranaense: Patronato se impuso en el destacado de la quinta fecha

Gualeguaychú: tras el alta médica, Corvalán está detenido en la Comisaría Primera

Gualeguaychú: tras el alta médica, Corvalán está detenido en la Comisaría Primera

Ultimo Momento
Hace 18 años, Los Pumas hicieron historia derrotando a Francia

Hace 18 años, Los Pumas hicieron historia derrotando a Francia

Liga Paranaense: Patronato se impuso en el destacado de la quinta fecha

Liga Paranaense: Patronato se impuso en el destacado de la quinta fecha

Gualeguaychú: tras el alta médica, Corvalán está detenido en la Comisaría Primera

Gualeguaychú: tras el alta médica, Corvalán está detenido en la Comisaría Primera

Gimnasia de Concepción del Uruguay ganó y mantuvo su plaza en el Federal A

Gimnasia de Concepción del Uruguay ganó y mantuvo su plaza en el Federal A

Elecciones en Buenos Aires: cerraron los comicios y hay expectativa por los resultados

Elecciones en Buenos Aires: cerraron los comicios y hay expectativa por los resultados

Policiales
Gualeguaychú: tras el alta médica, Corvalán está detenido en la Comisaría Primera

Gualeguaychú: tras el alta médica, Corvalán está detenido en la Comisaría Primera

Concordia: allanaron un búnker de venta de cocaína y detuvieron a dos personas

Concordia: allanaron un búnker de venta de cocaína y detuvieron a dos personas

Entre Ríos impulsa una ambiciosa reforma del Código Procesal Penal para mejorar el servicio de justicia

Entre Ríos impulsa una ambiciosa reforma del Código Procesal Penal para mejorar el servicio de justicia

Tragedia en Autovía 19: en un accidente falleció un joven de 18 años jugador de Santa Fe Rugby

Tragedia en Autovía 19: en un accidente falleció un joven de 18 años jugador de Santa Fe Rugby

Vuelco en Aldea María Luisa: un menor resultó con graves heridas

Vuelco en Aldea María Luisa: un menor resultó con graves heridas

Ovación
Gimnasia de Concepción del Uruguay ganó y mantuvo su plaza en el Federal A

Gimnasia de Concepción del Uruguay ganó y mantuvo su plaza en el Federal A

Liga Paranaense: Patronato se impuso en el destacado de la quinta fecha

Liga Paranaense: Patronato se impuso en el destacado de la quinta fecha

El entrenador de Las Leonas llega a Concepción del Uruguay

El entrenador de Las Leonas llega a Concepción del Uruguay

Hace 18 años, Los Pumas hicieron historia derrotando a Francia

Hace 18 años, Los Pumas hicieron historia derrotando a Francia

La carrera por la Copa del Mundo de Rugby 2027: así se definen los últimos clasificados

La carrera por la Copa del Mundo de Rugby 2027: así se definen los últimos clasificados

La provincia
Avanza la rehabilitación de la ruta provincial 32 en Paraná: un 68% de progreso en los trabajos

Avanza la rehabilitación de la ruta provincial 32 en Paraná: un 68% de progreso en los trabajos

Alarma en La Toma Vieja por trampas ilegales para cazar ciervos Axis

Alarma en La Toma Vieja por trampas ilegales para cazar ciervos Axis

Concordia: en el corto plazo se implementará el boleto gratuito a estudiantes

Concordia: en el corto plazo se implementará el boleto gratuito a estudiantes

En Chajarí practicaron una inédita intervención quirúrgica

En Chajarí practicaron una inédita intervención quirúrgica

Los 102 años de doña Queta se festejaron en Los Conquistadores

Los 102 años de doña Queta se festejaron en Los Conquistadores

Dejanos tu comentario