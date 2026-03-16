La Federación Entrerriana de Box organiza un curso para autoridades

Con el objetivo de unificar criterios, renovar licencias y sumar nuevas personas, desde la Federación Entrerriana de Box (FEB) anunciaron que se realizará un curso oficial para autoridades, en el marco de una actualización integral del pugilismo provincial luego de que el 1 de enero entrase en vigencia del nuevo reglamento de la Federación Argentina de Box (FAB).

Este curso está destinado a directores técnicos y autoridades (árbitros, jueces, cronometristas) federados a la FEB, para que éstos puedan renovar su licencia; como así también para quienes desean sacar por primera vez los carnet habilitantes.

El inicio de clases está previsto para el 9 de abril y el curso se extenderá por seis meses. La inscripción permanecerá abierta hasta el 27 de abril, y los precios establecidos son de un pago único de 100.000 pesos o en seis cuotas de 20.000 pesos. Mientras que quienes ya están federados no deberán abonar costo alguno.

Cómo se dictará el curso

El cursado será con modalidad mixta. Las clases teóricas se dictarán de manera online los días jueves, de 20.30 a 22, a través de la plataforma Meet y con cámara encendida. En tanto, se establecieron tres encuentros prácticos obligatorios (en principio serían todos en la ciudad de Colón, aunque podría incorporarse otra sede), previstos para los sábados 30 de mayo, 25 de julio y 26 de septiembre de 2026.

Por consultas o informes, quienes desean realizar el curso pueden comunicarse al número 343-4384909.

Desde la Federación Entrerriana de Box

La secretaria de la FEB, Mariela Santini, y el árbitro nacional Rodrigo Wicky visitaron la Redacción de UNO y brindaron detalles sobre cómo se llevará adelante el curso y cuál es su finalidad.

“Es un proceso que venimos llevando en la Federación, el de brindar cursos de calidad. Tenemos un doble propósito, por un lado la formación de nuevas autoridades y por otro lado, capacitar a nuestras personas federadas, que ya tienen su licencia habilitante, para que se aggiornen al nuevo reglamento de la Federación Argentina. A ellos sólo se les exigirá las clases virtuales y no deberán asistir a las prácticas. Les servirá para renovar sus licencias de cara al 2027”, explicó la dirigente.

Por otra parte, Wicky detalló: “el reglamento argentino de boxeo tuvo cambios significativos y, en general, hay un desconocimiento a los detalles. Entonces queremos aprovechar esta nueva etapa y, con iniciativa de Mariela, se propuso llevar adelante el curso para que nuestras autoridades puedan renovar su licencia. Pero además apuntamos a sumar más gente que quiera acercarse al mundo del boxeo y pueda colaborar desde cualquiera de las funciones. Tengamos en cuenta que el reglamento estableció un límite de edad y necesitamos sumar nuevas personas para que no se nos complique en un futuro”.

“El curso durará seis meses –continuó–. Lo dividiremos en seis módulos y, cada dos de estos, habrá una clase presencial en el que se realizarán actividades prácticas. Durante los primeros cuatro meses daremos detalles sobre el reglamento, en el cual intentaremos unificar criterios para que no haya malos entendidos en los festivales. A partir del cuarto mes, el curso se dividirá en dos: por un lado irán los directores técnicos y por el otro las autoridades como jueces, árbitros y cronometristas, con cuestiones más específicas sobre cada función”.

Además, el réferi detalló que “cada siete clases virtuales de los jueves, se llevará adelante la práctica de los sábados. Hemos hecho un convenio con el municipio de Colón y esas jornadas se llevarán a cabo en un gimnasio, con un ring, donde habrá boxeadores realizando sesiones de sparring para que puedan practicar los árbitros, jueces y cronometristas. Obviamente que todos los chicos que estarán colaborando en esas sesiones de sparring serán boxeadores con licencia, que saben trabajar sobre el ring para ayudar a que los practicantes puedan desarrollar sin problemas su trabajo, además de que no queremos arriesgar a chicos que no estén listos para calzarse los guantes. La FEB fiscalizará cada una de estas prácticas. La primera clase práctica será una especie de prueba, la segunda ya se les pedirá un poco más y en la última deberán trabajar como si fuera una pelea oficial”.

Para concluir, Santini acotó: “es un curso corto y barato si lo comparamos con los que dicta la Federación Argentina. Hoy en la provincia tenemos muchos exboxeadores que conformaron su gimnasio, por lo que esto les servirá para regular su situación y convertirse en técnicos con licencia oficial avalada por la Federación. Consideramos que si queremos que el deporte crezca debemos trabajar con el mayor profesionalismo posible y, empezar a regular estas cosas, es una de las formas de actuar de una manera más seria”.