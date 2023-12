La entrerriana Nayla Da Silva será jugadora de Boca Juniors

Nayla Da Silva disputó el Mundial Sub 21 con Argentina en agosto del 2023.

La opuesto de 20 años, Nayla Da Silva, será jugadora de Boca Juniors a partir de la próxima temporada e integrará el plantel que defenderá el título de la Liga Argentina Femenina. La joven inició su etapa voleibolística en el club de su ciudad: San José. Además, tuvo el privilegio de defender los colores argentinos en el Mundial Femenino Sub 21 que se desarrolló en México.

En relación a esta noticia, UNO dialogó con Nayla Da Silva quién, en primera instancia, hizo un breve repaso por sus inicios en el deporte hasta mencionar sus sensaciones de haber sido fichada por Boca Juniors.

“Juego al vóley desde los 8 años y siempre lo hice en el club de mi ciudad, San José”, comenzó la opuesta, que en sus inicios se desempeñó como punta pero hoy asegura que es muy difícil cambiar de posición.

Nayla Da Silva 2.jpg la opuesta jugó desde los 8 años hasta los 17 en San José, el club de sus amores.

En el club de sus amores estuvo hasta los 17 años. Allí apareció Gimnasia de La Plata en su camino y Nayla no dudó en subirse al barco del Lobo. “No me costó irme de la ciudad porque mis papás siempre me apoyaron y alentaron a crecer. Así que para mí fue fácil irme”, aclaró con respecto a la decisión de tomar otros rumbos.

En el Lobo de La Plata la opuesta estuvo durante tres temporadas. En el club logró dos subcampeonatos y fueron en 2021, cuando cayeron ante San Lorenzo en la final, y en 2022 cuando no pudieron ante Boca Juniors, hoy equipo del cual vestirá la camiseta.

“De Gimnasia me llevo momentos muy lindos, pero sobre todo personas increíbles, amistades que espero nunca perder”, comenzó su relato de lo vivido en la institución.

“Sumado a mucho crecimiento personal y deportivo. Al principio si me costó porque una empieza a extrañar, es un cambio grande dejar tu casa e ir a vivir con personas que antes no conocías, pero con el pasar del tiempo vas convirtiéndolo en tu casa”, prosiguió Da Silva.

A su vez, destacó: “El Lobo me dejó un crecimiento enorme, de cada persona que pasó me llevo cosas que me convierten en la persona que hoy soy”.

Nayla Da Silva enmarcó en lo mencionado todo lo bueno que pasó durante las tres temporadas en Gimnasia de La Plata y agregó que fue difícil tomar la decisión de partir: “Fue duro tomar la decisión porque hacía mucho estaba en Gimnasia y era mi casa, pero uno siempre apunta a su crecimiento personal más allá de que los cambios den miedo”.

Nayla Da Silva 1.jpg Nayla Da Silva disputó tres temporadas con Gimnasia de La Plata.

El hecho de llegar a Boca Juniors, el actual campeón de la Liga Argentina de Vóley, es un paso importante en su carrera y así lo afirma la oriunda de San José: “Si, siento que es un crecimiento y los cambios siempre implican eso”.

En relación a las primeras apariciones con las Xeneizes, dijo: “Estoy muy motivada y con ganas de crecer. Voy a sumarle al equipo desde donde me toque siempre”.

“Como toda jugadora, aspiro a salir campeona con esta institución”, expresó, a la vez que aclaró: “Pero eso se irá viendo con el paso del tiempo y los partidos”.

Por otra parte, la exjugadora de San José se refirió a sus aspiraciones para el futuro: “Siempre me interesó irme a jugar al exterior o volver a vestir los colores de la celeste y blanca”.

Nayla Da Silva 3.jpg Nayla Da Silva disputó el Mundial Sub 21 con Argentina en agosto del 2023.

Nayla tuvo la posibilidad de ponerse la pilcha Albiceleste en el Mundial Sub 21 que se desarrolló en México. Argentina integró el Grupo C junto a China, Serbia y Polonia.

“Por suerte este año tuve la oportunidad de vestirla, una sensación inolvidable ya que es lo que soñé durante toda la etapa de mi formación”, cerró la entrevistada.