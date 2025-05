La entrerriana Magui Garro brilló en la Copa del Mundo de Kayak.

Magui Garro logra el quinto puesto en K1 5000m y K4 500m en la Copa del Mundo de Poznan

Garro explicó su experiencia de la siguiente manera: "Tuvimos una muy buena regata quedando quintas en las semifinales, y nos sentimos muy contentas con cómo competimos. Dos días después corrimos cada una los 5000 metros, una carrera de seis vueltas y cinco acarreos".

En la prueba individual de 5000 metros, Magui estuvo en la lucha por las medallas, aunque no logró concretar el podio: "En algún momento quedé en la pelea por las medallas y al final no me dio. Me pasaron dos botes en la última vuelta, pero estoy muy contenta con la experiencia y con cómo me preparé. Aunque con ganas de haber logrado algo más".

El rendimiento de Garro en esta Copa del Mundo reafirma su talento y su capacidad para competir al más alto nivel, destacándose en pruebas tanto individuales como en equipo.

Con una clara motivación por seguir mejorando, Magui se prepara para nuevos desafíos, con la mirada puesta en futuras competencias internacionales.