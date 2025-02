La emotiva despedida de Cristian Fabbiani de Deportivo Riestra

Más allá de que no quiso hablar con los periodistas sobre su nuevo paso en su carrera, de no mediar inconvenientes se sellará su al conjunto rosarino. "No sé lo que va a pasar. Si me toca irme, me parece una falta de respeto decirlo ahora en la conferencia, porque no tengo tiempo para pensar ahora. Sí, cuando vuelva a Buenos Aires”, había dicho ayer tras la derrota ante Sarmiento.

El posteo de Cristian Fabbiani

El oriundo de Ciudad Evita comenzó su carrera como entrenador en Fénix, pasó por Riestra cuando estaba en la Primera Nacional, dirigió a Deportivo Merlo y volvió al Malevo a principios del 2024. En su segundo ciclo allí hizo una gran campaña, acumulando 13 victorias, 17 empates y 15 derrotas. El año pasado alejó al equipo de los últimos puestos de la tabla anual, mientras que en el Apertura 2025 lo dejó en el quinto puesto de la Zona B luego de seis jornadas. Él es consciente que su salto como técnico lo dio en la institución del Bajo Flores y le está muy agradecido a ellos. Por eso, les dedicó una sentida publicación en su cuenta de Instagram.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ogro Fabbiani - Futbolista (@fabbianiok)

Deportivo Riestra ya tiene nuevo entrenador

Gustavo Benítez asumió como nuevo DT del conjunto que está disputando su segunda temporada en la Primera División del fútbol argentino. El Tata Benítez, ídolo de la institución, fue partícipe de los ascensos a la Primera Nacional en 2017 y a la Liga Profesional en 2023. Actualmente ejercía el rol de team mánager en el plantel profesional: servía de nexo entre el cuerpo técnico, la dirigencia y los futbolistas. Este martes llevó a cabo su primer entrenamiento y el viernes desde las 17 debutará ante Talleres.