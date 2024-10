El elogio de Fabbiani al arquero paranaense de Riestra: "Tiene nivel de Selección".

El entrenador de Deportivo Riestra, Cristian Fabbiani , destacó que el arquero paranaense Ignacio Arce tiene nivel de Selección Argentina, luego del empate 3-3 entre el Malevo y Newell’s Old Boys por la Liga Profesional. El entrerriano, a pesar de algunos errores, fue una de las figuras del partido por algunas atajadas y hasta una asistencia.

"Arce tiene nivel de Selección. El que no ve eso es porque no quiere verlo", expresó en conferencia post partido e insistió: "Ojalá que pueda tener la oportunidad, porque la edad no importa".