La chajariense Cintia Faría se alista para el Mundial de Artes Marciales.

Cintia Candela Faría, representante de Chajarí y de la escuela Kaeshi Team, afrontará en diciembre el mayor desafío de su carrera deportiva: competirá en el Campeonato Mundial de MMA de Gamma (Global Association of Mixed Martial Art) con la camiseta de la Selección Argentina. La entrerriana participará en la categoría de hasta 56,7 kilogramos y será además capitana del equipo nacional en el certamen que se desarrollará en Antalya, Turquía.

El Mundial está previsto del 1 al 7 de diciembre y reunirá a representantes de distintos países que competirán por el título mundial de la disciplina. Para Faria, la convocatoria representa mucho más que una nueva competencia: es la posibilidad de cumplir un sueño que persiguió durante años y defender los colores argentinos en uno de los escenarios más importantes del calendario internacional.

“Para mí es muy emocionante porque yo toda mi vida soñé con esto y aún no puedo creer lo que estoy viviendo. Representar Argentina para mí es un orgullo tremendo”, contó Cintia en diálogo con UNO, todavía atravesada por la emoción de saber que tendrá la posibilidad de ponerse nuevamente la camiseta nacional, esta vez en una competencia mundial.

La luchadora de Chajarí ya sabe lo que significa representar al país. En agosto formó parte de la Selección Argentina de la Faamm (Federación Argentina de Artes Marciales Mixtas) que viajó a Colombia para disputar el Campeonato Panamericano de Gamma, donde obtuvo la medalla de bronce en la división femenina de hasta 56,7 kilos. Aquella experiencia le permitió medirse con algunas de las mejores competidoras del continente y, al mismo tiempo, detectar aspectos que ahora busca corregir de cara al Mundial.

El tercer puesto conseguido en Colombia tuvo un sabor particular. Faría esperaba avanzar un poco más en la competencia, pero la derrota también se transformó en una enseñanza que considera fundamental para lo que viene. “Creo que conseguir el tercer puesto en un Panamericano fue un poco triste porque yo creí llegar un poco más lejos, pero me sirvió para darme cuenta de que tengo que prepararme mucho más porque voy a tener las mismas rivales y fueron duras”, explicó.

La experiencia internacional también le dejó una lección puntual. Cintia considera que tuvo posibilidades de quedarse con la pelea, pero un pequeño error terminó cambiando el desarrollo del combate. “Yo estaba muy confiada en mí y creo que tenía todo para ganar y por un mínimo error la pelea se dio vuelta. Así que para la próxima tengo que pensar un poco más las cosas y no apurarme”, reconoció.

La chajariense Cintia Faría se alista para el Mundial de Artes Marciales

Ahora el escenario será todavía mayor. La competencia mundialista modificó incluso su manera de afrontar la preparación. Para Faría, ya no se trata solamente de buscar una superación personal, sino de asumir la responsabilidad de representar a todo un país. “En mi caso cambia mucho mi mentalidad, porque siento que necesito dar lo mejor de mí para dejar a mi país en un podio. En otras competencias, más allá de que sea una responsabilidad, peleo para superarme y lo hago por mí. En un Mundial las emociones son muchas y hay que aprender a canalizarlas y eso a mí me cuesta un poco”, sostuvo.

La atleta competirá en MMA hasta 56,7 kilos y, de acuerdo con lo informado por la propia deportista, será además capitana de la delegación argentina. El viaje está previsto para el 1 de diciembre, mientras que la competencia se desarrollará en Antalya a lo largo de la primera semana del mes.

Pero para llegar al Mundial, Faría también deberá afrontar un desafío fuera de la jaula. Los gastos de la preparación y del viaje corren, en gran medida, por cuenta de los propios atletas, por lo que la entrerriana inició una búsqueda de sponsors que le permitan reunir los recursos necesarios para estar en Turquía. “Los gastos salen de nuestros bolsillos. La verdad que entrenar a este nivel es muy difícil, ya que la preparación lleva una dieta, un kinesiólogo y suplementación”, explicó. A eso se suma el costo del viaje y la inscripción para la competencia.

En ese sentido, detalló que deberá afrontar los vuelos hasta Antalya y una inscripción de 850 dólares. Por haber sido campeona nacional, recibió una ayuda de 500 dólares para cubrir parte de ese monto. Para completar los recursos, busca empresas y particulares que quieran acompañarla. Como parte de la propuesta, llevará una remera con los logos de sus patrocinadores y solicita 100.000 pesos por cada espacio publicitario.

La preparación deportiva se desarrolla mientras intenta sostener su vida cotidiana. Cintia también trabaja y es madre, por lo que el esfuerzo para llegar a una competencia de esta magnitud excede las horas de entrenamiento. “Es muy difícil. Muchas veces pensé muy bien si seguía en esto o no porque previo a la competencia se sufre un estrés tremendo pensando en si llegás económicamente al viaje, mientras tanto hay que entrenar y, en mi caso, también dedicarme a mi hijo y al trabajo”, contó.

Más allá de las dificultades, Faría tiene claro por qué continúa. El objetivo ya no es solamente ganar una pelea, sino representar a quienes están detrás de ella y a toda unaprovincia que sigue sus pasos. “Yo lo vivo muy especial. Siento orgullo de ponerme un uniforme y ser una representante de mi país. Y sé que a mis rivales les pasa lo mismo. Si ganamos sentimos una alegría enorme, pero cuando perdemos sentimos que no solo nos decepcionamos, sino que también está todo un país atrás”, expresó.

La luchadora de Chajarí también destacó el respeto que siente por quienes estarán enfrente. Sabe que cada competidora atravesó un camino de sacrificio para llegar hasta Turquía y que todas tendrán el mismo objetivo cuando se cierre la puerta de la jaula. “Respeto mucho a mis rivales porque sé el esfuerzo que hacemos y todas queremos ganar. De mi parte doy todo por mi bandera y trato de mejorar cada vez más. Me hace muy feliz ser Argentina”, afirmó.

Cintia Faría tendrá ahora poco más de dos meses para completar su preparación, conseguir el respaldo económico necesario y viajar a Turquía. Allí buscará transformar el sueño de toda una vida en un nuevo capítulo de su carrera, esta vez con la camiseta argentina y la responsabilidad de representar a Chajarí y al país en el Mundial de MMA.