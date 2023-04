Julio Salvá: "Pude responder al equipo, al DT y a la gente"

Julio Salvá fue la gran figura de la victoria de Patronato en cancha de Deportivo Morón. "No venía teniendo buenos partidos", interpretó el uno Rojinegro.

El arquero bonaerense exhibió su mejor versión luciendo el escudo de la entidad de barrio Villa Sarmiento. Con su rendimiento saldó una deuda que, desde su interior, tenía la necesidad de efectivizar. "Trabajo en la semana para corregir errores y estar a la altura cuando me toca atajar. Hoy pude responderle al equipo, al entrenador que confía en mi y a la gente. No venía teniendo buenos partidos de local. En el último juego queríamos regalarle un triunfo. Este triunfo es para ellos", dedicó, en rueda de prensa.

#NacionalEnTyCSports ¡Se bajó el telón en el Francisco Urbano! En un auténtico partidazo, @ClubPatronatoOf venció 1-0 a @depmoronoficial , que no logra salir del fondo de la Zona A. Lo viviste EN VIVO por @TyCSports y https://t.co/6eSENGb6G0 pic.twitter.com/GwgLH2SX12

"Cuando se pierde recae mucho sobre la defensa y sobre el arquero y es normal y se entiende. En esos casos hay que estar tranquilos en la semana, trabajar sobre los errores para no cometerlo más. Ojalá empecemos a fortalecernos para prendernos arriba definitivamente", aspiró.

Desde su lugar en el campo de juego Salva indicó que observó un buen funcionamiento de sus compañeros. "Estuve tranquilo todo el partido", afirmó. "los chicos estaban haciendo un partido increíble. estaban marcando bien. No estábamos teniendo la puntada final. Se veía bien el partido. ellos iban a atacar porque era normal. Finalizaron con cuatro delanteros y quieras o no le podían quedar alguna situación, como sucedió sobre el final. Por suerte no fueron goles", agradeció.

El encuentro ante el Gallo fue el paso previo al debut de Patronato en la Copa Libertadores de América. Además era una historia que, en caso de dar un paso en falso, el Rojinegro podía retroceder al fondo de las posiciones.

"Era un partido difícil desde lo mental", reconoció Salvá. "Habíamos perdido un partido increíble ante Güemes. Hoy era un partido trascendental para nosotros. Si no conseguíamos el triunfo íbamos arrancar el torneo de una manera que no queríamos. Pudimos conseguir el triunfo. La gente estará contenta e irá alentar el miércoles en un partido que será histórico para la institución y esperemos que sea una fiesta".

Los tres puntos conquistado en territorio bonaerense adquirió un plus. "Desde lo mental es muy importante. No veníamos bien. Conseguimos un triunfo en una cancha muy complicados. No todos los rivales podrán ganar acá. Fue importante para ingresar el miércoles con otra perspectiva y enfrentar a un equipo que será complicado", analizó.

El próximo juego ingresará en la historia de la entidad de barrio Villa Sarmiento. "Lo sabemos y será algo único", describió Salvá. "Esperemos estar a la altura. Dejaremos todo para que el club se sienta bien representado y poder soñar con lago lindo que sería pasar a octavos... pero falta para eso. Nuestra prioridad es el torneo local. Hoy conseguimos un triunfo importantísimo y esperemos seguir de esta forma", aspiró.

Sobre el estreno en el ámbito internacional, acotó. "En la Copa Libertadores jugaremos con rivales importantes del continente. Atlético Nacional es un campeón de la Copa Libertadores. Sabemos la jerarquía que tiene. Ellos irán a Santa Fe a llevarse los tres puntos. Nosotros tenemos que entrar con la mentalidad de hacer un buen partido y saber que en fútbol todo se puede. Queremos hacerles un partido complicado y dejar los tres puntos en casa", se entusiasmó.

Por último, indicó que le genera dolor no actuar como local en el Grella. "Teníamos la ilusión de jugar en nuestra casa. Ahí las cosas la íbamos hacer más peleado a cualquier equipo. iremos a jugar con nuestra gente en otra cancha. jugaremos concentrados y esperemos dar un buen espectáculo", concluyó.